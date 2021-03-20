المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

صدق المجلس الأعلى للجامعات،اليوم السبت، على محضر هيئة مكتب المجلس والذي تضمن الموافقة على اعتماد لائحة كلية الطب البشرى بجامعة دمياط.وتأتي موافقة المجلس الأعلى للجامعات اليوم بعد أن وافقت عليها لجنة قطاع الطب البشرى بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك ضمن المساعي المستمرة لبدء الدراسة بكلية الطب البشري بالجامعة.وتعد هذه الموافقة اليوم ركن هام من أركان تشغيل الكلية وبدء الدراسة بها، حيث سبق أن وافق مجلس الوزراء على إنشاء الكلية منذ بضعة شهور.جدير بالذكر أن تجهيزات معامل الكلية فى مرحلتها الأخيرة تمهيدًا لبدء زيارة لجنة منح التشغيل والتى يشكلها معالى وزير التعليم العالى.