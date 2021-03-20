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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1671 إصابة بكورونا في ماليزيا

السبت 20/مارس/2021 - 08:16 م
كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية، السبت، تسجيل 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 331 ألفا و713 حالة.

وأفاد المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نورهشام عبدالله، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية، بتسجيل 4 وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 12،29 حالة، موضحا: تسجيل 1585 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي عدد حالات الشفاء 316،042 حالة.

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