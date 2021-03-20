بدء الدورة التدريبية على الاستقبال والطوارئ لأفراد «تمريض البحيرة»

أكد الدكتور محمود طلحة مرسي وكيل الوزارة أنه لزيادة ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي لرقي الأداء وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، فقد انطلقت اليوم فاعلية الدورة التدريبية علي أعمال الاستقبال والطوارئ والتثقيف الصحي لأفراد هيئة تمريض الرعاية الأولية تحت إشراف الدكتور محمود طلحة مرسي وكيل الوزارة والتى تستهدف تدريب 50 متدرب من أفراد هيئة التمريض من جميع الادارات الصحية على مستوى المحافظة.ومن جانبه أوضح الاستاذ الدكتور محمود طلحة مرسي وكيل وزارة الصحة، أن أعمال تلك الدورة تأتى استمرارا في دعم وتطوير ورفع كفاءة الاداء لأفراد هيئة تمريض محافظة البحيرة لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.