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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2ر4 مليون مغربي تلقوا الجرعة الأولى ضد كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 08:14 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية: أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 4 ملايين و264 ألفا و168 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية: بأن 5355 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، مضيفا أن مليونين و423 ألفا و380 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند، 1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية الأسابيع الماضية، عن اجراء تحاليل للدم بالمؤسسات التعليمية، تشمل الطلاب من 16 الى 18 عام وأيضا المسؤلين الإدارين والتربوين، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي سلالات فيروس “كورونا” قبل خروج الوضع عن السيطرة.

وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت عن بدأ المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير للفئة العمرية من 60 الى 64 سنة فى اطار توسيع دائرة التلقيح.

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