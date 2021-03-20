تعرف على برامج دعم وتنمية السكان المحليين في المحميات الطبيعية

قال أيمن القرباوي مسئول الإعلام والتوعية البيئية بمحمية وادي الجمال إن وزارة البيئة تعمل على إشراك السكان المحليين في المحميات الطبيعية من خلال برامج دعم وتنمية السكان المحليين.تستعرض «الدستور» برامج دعم وتنمية السكان المحليين في المحميات الطبيعية وفقا لما ذكره أيمن القرباوي، مسئول الإعلام والتوعية البيئية بمحمية وادي الجمال، في تصريحات خاصة لـ«الدستور».- إشراك السكان المحليين في أعمال البنية التحتية للمحمية بإشتراكهم في تمهيد ورصف المدقات مع توفير أجر مادي يومي من خلال المشروع الأمريكي نشر الوعي البيئي للسكان المحليين من خلال إعداد ندوات تهدف إلى التعريف بالمحميات وقوانين حماية الطبيعة إنشاء خيمة بدوية متوافقة بيئية بقرية القلعان يتم إدارتها من خلال أهالي القرية.- إيجاد بعض فرص العمل للسكان المحليين في القرى السياحية.- تنمية المهارات والقدرات الفنية لدى السكان المحليين: اختيار حراس البيئة من السكان المحليين تحديد أهم المشاكل التي تواجه السكان المحليين ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها دراسة التوزيع السكانی داخل نطاق المحمية ومعرفة العادات والتقاليد للحفاظ على التراث الثقافي.- إقامة خيام كأماكن لتصنيع وبيع المشغولات اليدوية.- التدريب على عمل مشغولات أكثر جودة وأكثر تلبية الاحتياج السوق والسائح (عدد المتدربين عدد الأسر المستفيدة من المشروع).- المساهمة في التسويق والدعاية للمنتجات (بالبحر الأحمر وخارجه).- التنسيق مع الجهات المسئولة عن توثيق التراث للحفاظ على المنتج وملكية تصنيعه وبيعه للسكان المحليين.