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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: توجيهات الرئيس بتدشين مجمع خدمات يسرّع عمليات التنمية

السبت 20/مارس/2021 - 08:13 م
مجلس النواب
مجلس النواب
إسلام نصير
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قال أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، إن صدور توجيهات رئاسية من جانب القيادة السياسية للوطن بإنشاء مجمع خدمات حكومية في كل محافظة، خطوة هائلة تعني الكثير لعشرات الملايين من المصريين، الذين سيكون بإمكانهم جميعًا قضاء خدماتهم عبر مجمع خدمي واحد، بما يوفر الوقت والجهد ويحقق عظيم الفائدة.

أضاف أبو الفضل، في تصريحات، السبت، أن تأكيدات وزير المالية، الدكتور محمد معيط، تكشف أن المجمعات الخدمية المرتقبة ستضم، مقرات للهيئة العامة للاستثمار، والضرائب العقارية، والضرائب على الدخل، والضرائب على القيمة المضافة، ودار المحفوظات، موضحا أن ذلك سيعمل على التيسير على المواطنين، وتحفيز الاستثمار بشكل غير مسبوق.

أضاف عضو مجلس النواب أن التحركات الرسمية على مستوى الدولة ومن خلال رؤى الرئيس السيسي تؤكد توازي التنمية وتعزيز عمليات الانتاج، مع إنشاء مجمعات خدمية موسعة تقضي تماما على الروتين الحكومي، وتختصر الوقت والزمن وتُسرع في عمليات التنمية وإنهاء أوراق الاستثمار والمشروعات، مضيفا ان مصر تتغير وتتقدم للأمام بخطوات سريعة لتحجز مكانا رفيعًا خلال سنوات قليلة قادمة بين الأمم المتقدمة.

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