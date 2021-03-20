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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس اليمن: شعبنا لن يقبل أن يُحكم من قبل إيران

السبت 20/مارس/2021 - 08:11 م
عبدربه منصور هادي
عبدربه منصور هادي
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أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الشعب اليمني لن يقبل أن يُحكم من قبل إيران وأذرع الحرس الثوري مهما كانت التضحيات، مثمنا الدعم الأخوي للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من مساندة في هذا المجال.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم السبت بوزير الدفاع الفريق محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز للإطلاع على مستجدات الأوضاع الميدانية في الجبهات، مشددا على الالتزام بالخطط العسكرية ومراجعتها بما يضمن تحقيق النصر على ميليشيا الحوثي والقضاء على المشروع الإيراني في اليمن وعودتها دولة فاعلة في مجالها العربي.
وقال هادي إن اليمن تخوض معركة الخلاص ضد المشروع الإيراني الفارسي في المنطقة وضد بقايا النظام الإمامي والكهنوتي وللسير نحو بناء اليمن الاتحادي القائم على المساواة والعدالة والديموقراطية.

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