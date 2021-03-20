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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمود قرني: شاكر عبد الحميد تبرع من جيبه لجائزة حلمي سالم

السبت 20/مارس/2021 - 08:07 م
محمود قرني
محمود قرني
ايهاب مصطفى
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كان الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد واحدًا ممن خدموا الثقافة سرًا وعلنًا، وكل يوم تتكشف أفعاله الحميدة، والتي وإن دلت فإنما تدل على أن الدكتور شاكر واحدا ممن كانوا يحرصون على الثقافة والمثقفين، وفي هذا الصدد كتب الشاعر والناقد محمود قرني وطالب بجائزة تحمل اسمه كما فعل مع جائزة حلمي سالم، يقول محمود قرني: كان الدكتور شاكر عبد الحميد صاحب مبادرة فذة عندما دعانا في منتدى الشعر المصري لإطلاق جائزة سنوية تحمل اسم الشاعر حلمي سالم.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وعندما تحولت الفكرة إلى واقع؛ لم يتوان لحظة واحدة عن المساهمة في كل أعمال الجائزة عبر المتابعة الدؤوبة، بما في ذلك رئاسته للجنة التحكيم والمساهمة المالية بأكثر من ثلث قيمة الجائزة وكان باقي المبلغ يدفعه ثلاثة أو أربعة من أعضاء المنتدى، فضلا عن قيام الشاعر فارس خضر بطباعة الديوان الفائز في دار الأدهم".

وتابع: "أظن أن شاكر عبد الحميد العالم والناقد الكبير والمترجم الفذ والإنسان الأكثر نبلا يستحق من إدارة الدولة جائزة سنوية تحمل اسمه. ولأنني لا أثق، بأي صورة، في القائمين على شأننا الثقافي في اللحظة الحاضرة، أدعو محبي شاكر عبد الحميد للنهوض بإطلاق جائزة رمزية سنوية تحمل اسمه يتم تكريسها للنقد الأدبي لاسيما البحث الأكاديمي في مجال دراسات علم نفس الأدب والممارسة العلمية للتذوق الفني، وسأكون من جانبي أول المتطوعين للمساهمة في هذا الواجب بما أستطيع".

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