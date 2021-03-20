حملات مكثفة للمرور بسوهاج لضبط السائقين متعاطي المخدرات

واصلت إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء محمد فريد مساعد المدير للشرطة المتخصصة وبرئاسة العميد سيد نفادى، مدير إدارة المرور بسوهاج والعميد شريف الشاعر رئيس المباحث تنفيذ العديد من الحملات المكبرة بجميع أنحاء المحافظة، لضبط المخالفات المرورية، والسائقين المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة.وأسفرت الحملة، التي جرت اليوم السبت، بإشراف من اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، عن ضبط 410 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين السير بدون رخصة قيادة، وحمل رخصة قيادة منتهية، والسير عكس الإتجاه، وتقاضى أجرة أكثر من المقررة، وعدم ربط حزام الأمان، والتحدث في التليفون المحمول أثناء القيادة، والانتظار في الممنوع، وعدم صلاحية الأنوار، والحمولة الزائدة، وعدم تشميع الحمولة.وفحصت الحملة 18 عينة بول عشوائية لقائدي السيارات على الطريق الزراعي والصحراوى الغربى، حيث جاءت نتائج فحص جميع العينات سلبية لتعاطي المخدرات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتصرف.