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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط حالة غش وتسجيل حالتي كورونا بجامعة الفيوم

السبت 20/مارس/2021 - 08:04 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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صرح الدكتور أحمد جابر شديد،  رئيس جامعة الفيوم، أنه في إطار متابعة سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة كان إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم ٧٢٧٨ طالبًا وطالبة وذلك اليوم السبت الموافق ٢٠٢١٣٢٠.

أشار إلى أنه خلال الفترة الصباحية قام ٤٦٨٣ طالبًا وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب ١١٤، منهم ١٢ تقدموا بعذر، و١٠٢ غابوا بدون عذر، ويوجد طالب واحد قام بأداء امتحانه داخل لجنة خاصة، وتم ضبط حالة غش واحدة، في حين تم تسجيل حالتين خاصتين بفيروس كورونا.

وأضاف أنه خلال الفترة المسائية قام ٢٥٩٥ طالبا وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب ١٠١، منهم ٣١ تقدموا بعذر، و٧٠ غابوا بدون عذر، ولم يتم تسجيل حالات تخص اللجان الخاصة، أو حالات الغش، أو حالات خاصة بفيروس كورونا.

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