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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات» تدشن 11 مركزًا لتحفيز الشباب المصري على الابتكار

السبت 20/مارس/2021 - 08:03 م
الاتصالات
الاتصالات
طارق عتمان
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قال الدكتور محمد خليف، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية (CIT) إن صناعة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في مصر شهدت نموًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن خطة الدولة إنشاء مراكز للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في المحافظات والأقاليم.

أضاف خليف، لـ "الدستور" أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تواصل إنشاء مراكز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات المصرية حيث تم إنشاء 5 مراكز للإبداع في جامعات المنصورة والمنوفية والمنيا وسوهاج وجنوب الوادي بقنا، بهدف الوصول إلى شباب الجامعات وتوفير بيئة جيدة لتنمية الأنشطة الإبداعية وريادة الأعمال لديهم.

وتابع عضو مجلس إدارة الغرفة أن الوزارة تقوم بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية بعدد 6 مراكز جديدة سيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري وتشمل الإسماعيلية وأسوان والقاهرة والجيزة والعاصمة الإدارية الجديدة، مثمنًا دور وزارة الاتصالات في تنفيذ هذه الاستراتجية التي تستهدف خلق جيل جديد من الشباب الواعي ورفع قدرات الكوادر البشرية المصرية.

وشدد خليف على أن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" أدت إلى تغير سياسة الدولة في التوجه رقميًا إلى الشباب وتقديم فرص جيدة للأفكار الناشئة ودعمها من خلال مسرعة الأعمال والحضانات التكنولوجية وإيجاد حلول رقمية لمشاكلنا اليومية والاستعانة بالقيادات الشبابية في جميع القطاعات المختلفة.

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