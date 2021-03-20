«الإحصاء»: تركيا الرابعة عالميًا في استيراد السلع المصرية

احتلت تركيا المرتبة الرابعة تركيا بين دول العالم الأكثر استقبالًا للصادرات المصرية خلال عام 2020، وبلغت قيمة الصادرات إليها نحو 1.662 مليار دولار مقابل 1.748 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض -4.9% خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وأوضح جهاز الإحصاء أن أهم الصادرات المصرية لتركيا تمثلت في مواد بلاستيكية ومصنوعاتها بقيمة 342.9 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 154.1 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية 123.2 مليون دولار، أسمدة 151.9 مليون دولار، شعيرات تركيبية 93.3 مليون دولار.وفى المقابل، سجلت واردات مصر من تركيا 3.1 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 3.5 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 405.1 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.