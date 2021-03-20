الثلاثاء.. السعودية والإيسيسكو تعقدان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للشعر

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي في السعودية، احتفالية دولية كبرى حضوريا وافتراضيا، بمناسبة اليوم العالمي للشعراء يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، في موضوع "الشعراء أجنحة السلام".تأتي الاحتفالية وفقا لوكالة الانباء السعودية اليوم السبت، بهدف تبادل الآراء والأفكار والنقاش حول المؤسسات الشعرية، وكذا الشعر النسائي والعالمي، تجسيدا للاهتمام الذي توليه كل من المنظمة والأكاديمية للشعر كلغة عالمية رفيعة، واعتزازا منهما بالشعراء وبمختلف إبداعاتهم.ويشارك في هذه الاحتفالية مجموعة من الشعراء المرموقين، وممثلو مجموعة من المؤسسات التي تهتم بالشعر.