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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أنعام» الأم المثالية بالبحيرة خرّجت 3 أبناء من كليات القمة بعد وفاة زوجها

السبت 20/مارس/2021 - 08:01 م
الأم المثالية بالبحيرة
الأم المثالية بالبحيرة
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فوز أنعام عبد الرازق هاشم مسلم، ربة منزل أرملة منذ 27 عاما، وعمرها 60 سنة، بلقب الأم المثالية في محافظة البحيرة لعام 2021.

«أنعام» لديها ابنة حاصلة على بكالوريوس صيدلة وابن حاصل بكالوريوس طب وجراحة والثالث بكالوريوس علوم.

تزوجت عام 1986 ورزقها الله بثلاثة أبناء بنت وولدين، توفى الزوج بعد 8 سنوات من الزواج تاركا للأم ثلاثة أبناء في عمر 6 سنوات و3 سنوات وسنتان ومعاش بسيط.

كانت الأم تبلغ من العمر عند وفاة الزوج 25 عاما، ورفضت كل محاولات الزواج وعكفت على تربية أبنائها، اهتمت بأبنائها ورعايتهم وحرصت على تعليمهم فكانت لهم الأم والأب معا، عانت الأم كثيرا فكانت تقوم بفلاحة قطعة أرض لمواجهته احتياجات أبنائها التعليمية.

واصلت الليل بالنهار لتلبية متطلبات الحياة فأكرمها الله وتخرجت الابنة الأولى وحصلت على بكالوريوس صيدلة وتعمل وتزوجت، الابن الثاني تخرج وحصل على بكالوريوس طب وجراحة ويعمل والابن الثالث بكالوريوس علوم ويعمل.

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