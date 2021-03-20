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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رابطة العالم الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع المفوضية الإسبانية

السبت 20/مارس/2021 - 08:00 م
رابطة العالم الإسلامي
رابطة العالم الإسلامي
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وقّعت رابطة العالم الإسلامي مذكرة تفاهم مع المفوضية الإسلامية في إسبانيا، بهدف تعزيز قيم السلام والوئام في العالم، وحرص الجانبان على التعريف بقيم الإسلام وسماحته.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن الاتفاقية وُقعت خلال لقاء الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، برئيس المفوضية الإسبانية الدكتور أيمن إدلبي والوفد المرافق له.
وأوضح العيسى أن الرابطة تنادي دائمًا بتنفيذ برامجَ لتوطين الأئمة والمدرسين وكذلك الفتاوى، نظرًا لأهمية اعتبار الظرفية المكانية لكل بلدٍ، والتي تختلف فيها الفتاوى والأحكام؛ مبديًا إعجابه بالمستوى العلمي الرفيع الذي بلغه العلماء المسلمون في إسبانيا، ومؤكدًا أن كل دولة قادرة على تدريب وتخريج أئمة من البيئة المحلية، علاوة على إيجاد هيئات إفتائية محلية.

من جهته أعرب رئيس المفوضية الإسلامية، عن إعجابه بوثيقة "مكة المكرمة" وافتخار المسلمين الإسبان بها بوصفها منهجًا ودستورًا إسلاميًا، مؤكدا اهتمام المفوضية بتفعيل الوثيقة وتحويلها إلى برامج واقعية ومشروعات حقيقية مثل إنشاء مراكز حضارية وعقد دورات تدريبية.

ولفت الدكتور إدلبي إلى أن المجتمع الإسباني متعدد الأديان والأعراق إلا أن الجميع يعيش في وئام وسلام، مشيرًا إلى أن 67% من المسلمين الإسبان هم في سن الشباب، وأن 70% من هؤلاء الشباب من الفتيات، مشددًا على ضرورة توفير تربية وسطية لهؤلاء الشباب حتى ينشؤوا في بيئة تحترم الآخر.

وتضمنت مذكرة التفاهم إعداد خطة عمل ذات برنامج زمني محدد لتفعيل مضامين "وثيقة مكة المكرمة" داخل مملكة إسبانيا والدول الناطقة بالإسبانية، ويشمل ذلك: ترجمتها ونشرها ومناقشتها في مختلف المناسبات الثقافية، والسعي لإدماجها في المناهج التعليمية بالإضافة إلى برنامج دراسات عُليا معتمد من وزارة التعليم الإسبانية حول مضامين وثيقة مكة المكرمة والدور المرجو منها في التأليف بين البشر.

وتتضمن المذكرة إنشاء مركز للشباب يهدف إلى تعزيز مبادئ المحبة والتعايش في نفوس هذه الفئة قبل دخولهم إلى المعترك الوظيفي وحماتيهم من الوقوع في فخ التطرف والإسلاموفوبيا، كما يُشرح موقف الإسلام من القضايا المعاصرة.

وسوف يعقد الطرفان سلسلة من النشاطات تشمل المؤتمرات والندوات والبرامج وحلقات النقاش لبحث القضايا التي تهم المسلمين.

ومن المقرر، إن يُنظّم الطرفان لقاءات مع الأكاديميين والمفكرين والباحثين من أتباع الثقافات والحضارات الأخرى، لبحث موضوعات التعاون والوسطية والاعتدال، وتبادل الخبرات والمطبوعات.

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