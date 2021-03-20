نائب وزير التعليم يهنيء أمهات مصر بعيد الأم

هنأ الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الأمهات المصرية ومعلمات مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.وقال نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: «من دواعي سروري أن أتقدم بالتهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيد الأم وبهذه المناسبة الرائعة أدعو كل ابن وابنه أن يعبر عن امتنانه ومحبته ومشاعره الجميلة لوالدته، فما أجمل أن تشعر الأم بمحبة أبنائها ولا يفوتني أن أتقدم بالتهنئة لكافة معلمات مصر اللاتي يضربن المثل دائما في التضحية والتفاني من أجل تعليم أبناءنا الطلاب، وأنتهز هذه المناسبة وأدعو كل طالب وطالبة أن يعبر عن تقديره وامتنانه لمعلمته بكلمات رقيقة أو من خلال تقديم كارت معايدة لمعلمته يحتوي كلمات أو رسومات تعبر عن محبته وتقديره، وكذلك اقول لزوجتي عيد ام سعيد وربنا يحفظك وأخيرا أتمنى من الله عز وجل حفظ الأمهات والمعلمات المصريات في أفضل صحة وأفضل حال».