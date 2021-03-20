علشان بلدي تعيش: حكايات أمهات الشهداء في عيد «ست الحبايب»









• نقيب أبو العز: «فرحتك عندي بالدنيا يا أمي»









• أم شهيد: «قدّمت استقالتي عشان أشبع منه»









• ماما سوزان: «كان حبيبي عمري»









• والدة شهيد: «ريحته كانت مسك وهو شهيد»

«لو مُت يا أمي ما تبكيش، راح أموت علشان بلدي تعيش، افرحي يامّه وزفّيني، وفي يوم النصر افتكريني»، في الخلفية تأتي كلمات هذه الأغنية الحزينة، حيث تحتفي أمهات شهداء الوطن هذه الأيام بعيدهنّ 21 مارس من كل عام في غياب فلذات أكبادهنّ الذين وهبوا حياتهم فداءً للوطن.«أحلى هدية جاتلي في عمري إن ابني شهيد وهيدخّلني الجنة» بهذه الكلمات بدأت أحلام محمد، والدة شهيد الواجب النقيب محمود أبو العز دفعة 2011 الذي استشهد 2013، حديثها لـ«الدستور» قائلة إن ابنها استشهد عندما كان يعمل وقتها ضابطًا بقسم شرطة مصر القديمة وتوفي وهو برتبة نقيب: «آخر عيد أم مع محمود لما كان خاطب بنت عمه وبيشطّب شقته عشان يتجوز ولاقيته جايبلي هدية حلوة، ساعتها طلبت منه أنه يوفر الفلوس لجوازه، فرد علىّ وقال: «فرحتك عندي بالدنيا يا أمي».وواصلت أم الشهيد حديثها قائلة: «الله يرحمه كان أصغر إخواته وكان متعلق بيا جدًا علشان والده اتوفى وهوّ في أولى ابتدائي وكنت أنا ليه الأم والأب والرفيقة».وحاولت الحاجة أحلام أن تتغلب على دموعها وهى تقول لـ«الدستور»: «أنا قدمت له هدية أكبر وعملت غرفة باسمه في معهد الأورام، وحجّتين وتلاث عمرات ولقّبت بأم شهيد الحق وكان أعظم تكريم لي من الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كرمني بالأم المثالية في 2017».«ابني كان بيكتب علىّ كل حاجة عيش راجل يموت جسمك ويعيش اسمك»، بهذه الكلمات بدأت ماجدة سلامة، والدة الشهيد النقيب محمود أبو المجد ضابط الأمن المركزي دفعة 2012 حديثها مع «الدستور» قائلة إنها لم تعش أجواء الاحتفال بعيد الأم منذ وفاة ابنها، لأنه كان معتادًا على إحضار التورتة ووضع شمع فيها وفاجأها بالاحتفال بجانب الهدية كل عام: «قدمت استقالتي رغم إني وصلت إلى درجة وظيفية كبيرة بالقوات المسلحة علشان اتفرغ لتربية محمود رغم أنه أصغر إخوته، لكن كان أقرب واحد لقلبي وساعتها حسيت إني لازم استقيل علشان أخده في حضني وأشبع منه».واصلت ماجدة حديثها بأن "محمود تزوج وهوّ 22 سنة وأنجب طفله وهو 23 سنة واستشهد 24 سنة وده كان يوم عيد ميلاد ابنه الوحيد وترك صغيره وكان عمره عام واحد".«كان بيرفض يشترك مع إخوته في الهدية وبيحتفل بيا لوحده ويقولي ده عيد ميلادك مع عيد الأم يا ماما يعني مناسبة عظيمة»، هكذا بدأت سوزان مشهور والدة الشهيد إسلام مشهور دفعة 2012 الذي استشهد أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر إرهابي في الواحات البحرية، حديثها لـ«الدستور»، مؤكدة أن إسلام أصغر أبنائها وكان مقيم معها، نظرًا لأن أشقائه متزوجين وكان في الفترة الأخيرة خاطب ويستعد للزواج، لكنه استشهد قبل زواجه بعدة أشهر.وواصلت سوزان حديثها: "ربنا يخلي أولادي، لكن للأسف ما بقيتش أفرح بعيد الأم من غير وجود إسلام ده كان حبيب عمري".«علي ده حبيب عمري كان يوم عيد الأم بيحسّسني إني حبيبته مش أمه»، هكذا بدأت ألفت عبد الكريم، مدير عام بالتربية والتعليم، والدة الشهيد النقيب علي أحمد شوقي دفعة 2013 كلامها مع «الدستور»: «ابني كان بيعملي أحلى احتفال بعيد الأم، كان بيزين البيت كله ويشغل أغاني عيد الأم ويقدملي الهدية وفي آخر اليوم يكون حاجزلي في مطعم ويشغل أغنية رومانسية يشد إيدي ويرقص معايا وهو في حضني من بعد علي مفيش عيد أم».وتابعت الحاجة ألفت حديثها: "علي نزل من بطني بيضحك وفارق الحياة وهو بيضحك، كان لما الناس يتكلموا عن أخلاقه أقولهم مالك مربي ده من عند ربي".اختتمت أم الشهيد حديثها وهى تمنع دموعها المتحجرة: «غدروا بابني وزمايله، كان نازل يوزع السحور على العساكر ليلة 23 رمضان 2017 ووضع الإرهابيين ليه عبوتين ناسفتين استشهد على إثرها، لكن عندما رأيته أثناء تغسيله فوجئت بأن رائحة دمه مسك يفوح في المكان توقعت أنهم وضعوا له عطور، لكن زمايله أقسموا بالله إن تلك الرائحة تفوح من جسده الطاهر».