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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم القاهرة» تنظم مسابقة الأم المثالية احتفالا بعيد الأم

السبت 20/مارس/2021 - 07:46 م
محمد عطية
محمد عطية
نورهان عبدالرحمن
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احتفلت اليوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمناسبة عيد الأم، حيث نظمت مسابقة الأم المثالية التي يتم الإعلان عنها لجميع العاملين تحت إشراف محمد الحسينى مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وأشار محمد عطية مدير المديرية إلى أن تكريم الأمهات المثاليات تقديرا للدور الكبير والإنساني والاجتماعي لهن واعترافا بفضلهن وتحفيزا وتكريما.

وأكد أن تلك المسابقة يشارك فيها الأب أيضا والعامل والعاملة، لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والتكريم فتكون فرصة لفوز 4 من العاملين على مستوى كل ادارة وعلى مستوى المديرية.

واتسمت المسابقة بالشفافية حيت يتم اختيار الآباء والأمهات وفق معايير وشروط تم الإعلان عنها من قبل ومنها:
- ألا يقل سن الأب عن 50 عاما والأم عن 45 عاما ولا تقل مدة الزواج عن 20 عاما.
- أن يكون لديهم ابن ابنة متخرج ويعمل
- أن يكون لديهم قصة كفاح وعطاء

كما يتم ترشيح بعض المتقدمات للمسابقة في مسابقة المحافظة والاتحاد الإقليمي ويكرمهن محافظ القاهرة.

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