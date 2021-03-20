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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المستشفيات التعليمية تعلن نجاح أول حالة زراعة كبد بمستشفى دمنهور التعليمي

السبت 20/مارس/2021 - 07:40 م
المستشفيات التعليمية
المستشفيات التعليمية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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خرجت أول حالة زراعة كبد من مركز زراعة الكلى والكبد بمستشفى دمنهور التعليمي بالبحيرة، ويعتبر هذا نجاحا جديدا يضاف إلى سجل نجاحات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وصرح الأستاذ الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن مستشفيات الهيئة تسعى دوما لتقديم خدمة طبية متكاملة، لرفع العبء عن كاهل أهلنا من المرضى، حيث تم افتتاح مركز زراعة الكلى والكبد بمستشفى دمنهور التعليمي لخدمة أهلنا بمحافظات الدلتا، وهو هدية الدولة لأهالينا بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية، بعد تجهيزه وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، وتواجد كوكبة من أفضل الكوادر الطبية فى هذا المجال، وتتويجا لهذه الجهود تم اليوم خروج أول مريض بعد نجاح أول عملية زراعة كبد بالمركز.

وأفاد الأستاذ الدكتور أسامة البلكى مدير مستشفى دمنهور التعليمي ومدير برنامج زراعة الكبد بالمستشفى، بأن مركز زراعة الكلى والكبد هو درة التاج بالنسبة للمستشفى، والحالة التى خرجت اليوم لمريض يبلغ من العمر 47 سنة ويعانى من فشل كبدى حاد نتيجة تليف بالكبد ووجود بؤر سرطانية، وتم تجهيز المريض والمتبرع وتمت عملية الزراعة بنجاح وخضع للرعاية الطبية الفائقة حتى استقرار الحالة، وخرج اليوم من المستشفى بعد الاطمئنان على حالته وأن جميع المؤشرات الحيوية فى معدلاتها الطبيعية.

وأضاف بأن عملية الزرع تمت على أيدي فريق طبى متميز بالتعاون مع أساتذتنا فى هذا المجال، حيث قدم أ. د. محمد إسماعيل سليم رائد زراعة الكبد بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية كل الدعم والمساعدة للمركز وللفريق الطبى خلال العملية، كذلك تم التنسيق والتعاون مع أ.د. ابراهيم مروان وأ.د. حسام سليمان وأ. د. أسامه حجازى، أساتذة الجراحه وزراعة الكبد بالمعهد القومى للكبد بالمنوفيه، وأ.د. عمرو اسماعيل أستاذ زراعة الكبد بمعهد الكبد بهيئة المستشفيات التعليميه، بالإضافة إلى فريق المركز المتميز برئاسة أ.د ممدوح ابراهيم رئيس وحدة زراعة الكبد، وأ.د محمد عبدالجليل منسق برنامج زراعة الكبد.

وقام بتخدير المريض والمتبرع نخبة من أمهر الأطباء وهم: أ.د. عماد كامل أستاذ التخدير بالمعهد القومى للكبد بالمنوفيه، أ.د. أيمن الطيار أستاذ التخدير والعنايه المركزه بمستشفى دمنهور التعليمى، د. محمد جمال مدرس التخدير بالمعهد القومى للكبد بالمنوفيه، أ.د. أحمد شعت أستاذ التخدير بمستشفى دمنهور التعليمى، د. فطيمه فاروق أستاذ التخدير بمستشفى دمنهور التعليمى.

وضم فريق العناية المركزة الذى تابع الحالة بعد إجراء الجراحة أ.د. أيمن الطيار أستاذ التخدير والعناية المركزة بمستشفى دمنهور التعليمى، د. عبد الرحمن نصر أخصائي العناية المركزة بمعهد الكبد بالقاهرة، د. أحمد الرامى أخصائي العناية بمعهد الكبد بالقاهرة.

وفريق الباطنة أ.د. محمد الطباخ بالمعهد القومى للكبد بالمنوفية، ود. رأفت سعد عبدالرحيم، د. سوزان مسعد، د. ولاء حامد، د. يسرى نصيف من مستشفي دمنهور التعليمي.

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