محافظ الغربية يعقد اجتماعه الأسبوعي لمناقشة مشروعات «حياة كريمة»

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى والمشروعات الجارية داخل نطاق المحافظة والمعوقات التي تحول دون الانتهاء منها، خلال الاجتماع الأسبوعي برؤساء المصالح الحكومية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والسادة (محمد بدراوي، مصطفى أبو زيد، عامر الشوربجي، أحمد يحيي، عبد الفتاح صقر ومحمود أبوحسين ) أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرتي السنطة وزفتى.واستعرض محافظ الغربية الاحتياجات الخاصة بكل قطاع للعمل على توفيرها وسرعة الانتهاء منها في المواعيد المحدد، كما ناقش المحافظ نسب تنفيذ المشروعات في القرى المستهدفة بمركز زفتى ضمن مبادرة حياة كريمة، مشددًا على سرعة الانتهاء من كافة المشاريع في الموعد المحدد لها، كما وجه السكرتير العام المساعد للمحافظة بمعاينة المواقع الثقافية بقري زفتى والعمل على إنشاء قصر ثقافة بمدينة زفتى لإتاحة الفرصة لعمل الأنشطة الثقافية وكذا تطوير مكتبة شرشابة.كما ناقش المحافظ جميع المشروعات بمركز زفتى وما تم بخصوص المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قطاعات الطب البيطري، الصحة والتعليم، الطرق، الشباب والرياضة، الرصف، الزراعة، التضامن الاجتماعي، الري، الغاز والاتصالات بالإضافة إلى خطط رد الشيء لأصله، ففي قطاع التعليم ناقش المحافظ الموقف الحالي لمشروعات الأبنية التعليمية، حيث طالب النواب بدعم المحافظة من خلال توفير عدد 21 قطعة لإقامة المدارس عليها نظرًا لعدم وجود أملاك دولة تكفي لبناء المدارس طبقًا لشروط الهيئة، كما استعرض احتياجات المدارس من آلات ومعدات وكذا القيمة المالية لهذه الاحتياجات والنسب التي تم تنفيذها، كما شدد على سرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتطوير بالمدارس طبقا للجدول الزمني.كما عرضت مديرية الصحة خطتها في تطوير المستشفيات وإنشاء الوحدات الصحية وكذا نسب التنفيذ التي تمت، ووجه المحافظ بإزالة أي معوقات لإنجاز جميع المشروعات في هذا القطاع الهام، وفي قطاع الطب البيطري صرح مدير مديرية الطب البيطري أن المحافظة أصبحت الأولى على مستوى الجمهورية لوجود ١٨٥ وحدة تلقيح صناعي، ووجه المحافظ بالعمل على جذب المستثمرين لإنشاء مصنع لتجميع الألبان.وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وجه الدكتور رحمي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل جدول زمني لتنفيذ أعمال الصرف الصحي بمركز زفتي وتحديد الشبكات التي تم تنفيذها وتوفير كافة احتياجات شبكات الصرف بمركز زفتي، كما وجه الشركة بالتنسيق مع هيئة الطرق والجهات التي لها أعمال مدنية في طريق السنطة- زفتي من مياه وغاز واتصالات وطرق ورصف.كما أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والري لمعاينة الطرق والكباري التي يتم تطويرها لمعرفة مدى ملاءمة عرضها مع عرض الشوارع وتشكيل لجنةأخرى لحصر كافة الكباري التي تتطلب إحلال وتجديد وكذا أيضا الكباري الجديدة التي يتم إنشاؤها وذلك التنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، مؤكدا عمل دراسة ومقترح لوضع مطبات صناعية بالطرق التي يتم رصفها بعد موافقة استشاري الطرق بالمحافظة.وفي قطاع الري، تم استعراض مشروعات المصارف وتبطين الترع، وصرح مدير مديرية الري بأنه تم رصد 475 مليونا و195 ألف جنيه لتأهيل جميع الترع بمركز زفتي. منها 185 مليون جنيه لتأهيل الكباري و120 مليون جنيه لتأهيل وعمل مسارات وأسوار حول الترع لتلافي أي حوادث، كما تم أيضا مناقشة نسب التنفيذ للمشروعات التي تمت بقطاعات الأوقاف، الزراعة،التضامن اجتماعي، الاتصالات، الغاز ومشروعات الرصف مشددًا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وعدم الرصف إلا بعد الانتهاء من دخول المرافق.وخلال الاجتماع استمع المحافظ إلى طلبات نواب مركزي زفتي والسنطة ووجه بسرعة تنفيذها، كما قامت إدارة الرصد بعرض عدد من المشكلات والسلبيات في عدد من القطاعات بعدد من القرى، ووجه المحافظ بسرعة حلها على الفور.وفي نهاية الاجتماع شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على أنه لا تهاون مع متقاعس أو متكاسل والعمل على سرعة الانتهاء من إنجاز جميع المشروعات طبقا للمدد الزمنية المحددة.