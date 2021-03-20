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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

السبت 20/مارس/2021 - 07:34 م
الأم المثالية بدمياط
الأم المثالية بدمياط
حسام فهمي
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أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، فوز السيدة نادية حمودة حمودة العلمي، بمنصب الام المثالية للعام الجارى عن محافظة دمياط، من قسم اول خلف المعهد الازهري بمدينة دمياط.

نادية العلمي هي سيدة تحدت المرض وأكملت تعليمها وربت أبنائها فهي ارملة منذ ست سنوات لزوج يعمل اويمجي وتحدت مرضها بالسرطان والتحقت بالجامعه مع ابنها في سن 48 عام، وحصلت على مؤهل معهد دراسات تكميلية، وليسانس آداب وتربيه، وتعمل فى مدرسة دمياط الزخرفية، معلم أول، وهى ولها ثلاث أبناء، الابن الأول بكالوريوس هندسة، الابن الثاني بكالوريوس فنون تطبيقية، الابن الثالث طالب بالفرقه الرابعه كلية الحقوق.

وقالت نادية انها تزوجت عام 1993 من زوج يعمل اويمجى  "نجار أويمه" بأجر أسبوعي، في ورشة خاصة، وأنجبت ثلاث أبناء ذكور، أصيبت عام 2010 بمرض السرطان، وكان الأبناء فى مراحل التعليم الأولى، وعانيت كثيرا، وترددت على المستشفى للعلاج، وتم علاجي بجرعات الكيماوي والإشعاعي، بما أثر ذلك على نفسيتي كثيرا والتحقت بالجامعه بنظام التعليم المفتوح في سن 48 عام وهو نفس العام الذى التحق ابنى الكبير الجامعه وتخرجت في نفس عام تخرجه.

وقالت توفي زوجي عام 2015 بعد ان اصيب بارتفاع شديد بالضغط ونزيف بالمخ، عندما كان يقوم على رعاية الصائمين فى أحد المساجد،و كان الزوج والاب والاخ والشريك كان السند والعزوة والداعم الوحيد فلحظة وفاته كانت قاسية جدا واستجمعت كل ما لدي من قوة، وحثثت أبنائي على استكمال دراستهم بأى شكل.

وقررت أن أستكمل دراستي معهم، وكان مصدر الدخل الوحيد هو راتبي حيث أن زوجي ليس له معاش، َكنت أقوم بتدريس حصص اضافية، بأجر أضافي لزيادة دخلي، وأعمل فى الكونترول لمدارس الدبلومات الفنية، وأعود فى ساعه متأخرة من الليل لأبنائي، حتى أتمكن من تلبية احتياجاتهم والمساعدة في دراستهم فرعاية أبنائى وتفوقهم من أولوياتي، وشجعني  تفوقهم وحصولهم  على شهادات تقدير فى مجالات رياضية وتعليمية وفى مجال البيئة،  على استكمال مشواري، وكنت قد حصلت على ليسانس آداب وتربية قسم لغة انجليزية عام 2017م، وحصل إبني الأول على بكالوريوس هندسه وساعدته الام فى الحصول على وظيفة في شركه خاصة، والإبن الثاني حصل على بكالوريوس فنون تطبيقه بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وحاليا يؤدى الخدمة العسكريه بسيناء، ومازال الإبن الثالث فى السنة الأخيرة بكلية الحقوق، ويعمل بصيدليه خاصة.

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