روسيا تعلن استعدادها لاستئناف حركة الطيران مع كوبا

أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسية، السبت، استعداد شركات الطيران الوطنية لاستئناف الرحلات من وإلى كوبا بالكامل.وأضافت الوكالة في بيان أوردته وسائا إعلام روسية اليوم أنه في ختام لقاء أجراه رئيسها ألكسندر نيرادكو مع وزير السياحة الكوبي خوان كارلوس جارسيا جراند، اتفق الجانبان على بحث مسألة توسيع حركة الطيران بين البلدين بشكل معمق، "مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي في روسيا وكوبا".وتابع البيان أن الجانب الروسي أكد للوزير الكوبي الدرجة العالية من استعداد شركات الطيران "الروسية" لاستئناف الرحلات بين روسيا وكوبا بالكامل.