سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 21-3-2021
الأحد 21/مارس/2021 - 06:33 ص
يرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري اليوم الأحد 21-3-2021.
ومن المعروف آن الدينار الكويتي هي العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخرى للعملة آخرها عام 2014 م وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن.
ومن المعروف آن الدينار الكويتي هي العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخرى للعملة آخرها عام 2014 م وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن.
سعر الدينار الكويتي اليوم الاحد 21-3-2021يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم، ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصرياستقر سعر الدينار الكويتي على مستوى الشراء والبيع في بداية تداولات الصباحية اليوم مقابل الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري، ليصل إلى 48.92 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصروجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند مستوى 48.98 جنيه للشراء، و52.09 جنيهًا للبيع.
الدينار الكويتي في بنك HSBCوجاء سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، عند مستوى 49 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إيران للتنميةوشهدت مستويات أسعار العملات أمام الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية، وصول سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر إيران للتنمية عند 48.98 للشراء، و52.09 جنيه للبيع.
الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحدوجاء الدينار الكويتي داخل شبكة فروع المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري بسعر 50.97 جنيه للشراء، و51.29 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.
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