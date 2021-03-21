سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 21-3-2021

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، إلى مستوى 48.52 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.