خبير اقتصادي: دعم الصناعة المحلية يساهم في خفض حجم البطالة

قال الخبير الاقتصادي هيثم تركي إن الحكومة تعمل على دعم الصناعة المحلية من خلال الدفع بعدة قوانين داعمة ومحفزة للصناعة وتوفير التشريعات اللازمة للتشجيع على الاستثمار في مصر.أضاف تركي، لـ«الدستور»، أن توفير مناخ آمن للصناعة يحفز المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات داخل الدولة، إضافة إلى منع هروب الاستثمارات الحالية خارج البلاد، وبالتالي لا بدّ من تطبيق بعض اللوائح التشريعية المحفزة والداعمة للصناعة والانتاج.أشار إلى أن تعزيز الصناعة المحلية يترتب عليه زيادة قدرة المنتجات الوطنية على منافسة الاستيراد، ومن ثم توفير فاتورة الاستيراد والعملة الصعبة، إضافة إلى دور الصناعة في توفير مختلف فرص العمل وخفض معدلات البطالة خاصة إذا اتجه المستثمرين نحو انشاء تجمعات صناعية في بعض المحافظات التي يرتفع بها نسبة البطالة.