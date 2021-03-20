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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس السائق المتهم بقتل «معلمة أكتوبر» لسرقتها

السبت 20/مارس/2021 - 07:55 م
حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم السبت، بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل معلمة وسرقتها.

الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بكمبوند شهير بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "رشا م" معلمة لغة عربية بأحد المعاهد الأزهرية، بها آثار ذبح في منطقة الرقبة، ترتدي ملابسها كاملة، وتقيم رفقة والدتها التي لم تكن موجودة ليلة الحادث، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وباجراء التحريات تبين أن سائقا وراء ارتكاب الواقعة وأنه كان يتردد على شقة الضحية لتوصيل الطلبات لها، واقترض منها مبلغ 5 آلاف جنيه، ونتيجة لمروره بضائقة مالية، عجز عن سداد النقود، فقرر قتل المجني عليها هربا من سداد الدين، بالإضافة إلى سرقتها، وتم ضبطه وتحرِّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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