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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الروسي يزور الصين الإثنين

السبت 20/مارس/2021 - 09:11 م
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
وكالات
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ذكرت موسكو أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، سيقوم بزيارة عمل إلى الصين بداية الأسبوع القادم.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقه الموقع الإخباري لقناة (آر تي) بالعربي الروسية، أن لافروف سيزور الصين يومي 22 و23 مارس، حيث سيلتقي نظيره الصيني، وانج يي، لبحث "الحالة الراهنة والآفاق للتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين" والتحضير للفعاليات المكرسة للذكرى الـ20 لتوقيع اتفاقية حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الجانبين سيبحثان عددا من جوانب تنسيق الإجراءات التي يتخذها البلدان في ظروف جائحة فيروس كورونا "وسبل تجاوز الصعوبات الناجمة عن القيود المفروضة لمكافحة انتشار العدوى".

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "يلتزم بلدانا بمواقف قريبة أو متطابقة من حل معظم المهمات العالمية وهما مصممان على مواصلة التنسيق الوثيق لإجراءاتهما في السياسة الخارجية".

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