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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

لغاتٌ أخرى

السبت 20/مارس/2021 - 07:32 م
صادق الطريحى
صادق الطريحى
صادق الطريحى
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لا أعرفُ من اللغاتِ سوى أنتِ،
ليسَ لأنّكِ اللغةُ البكرُ، وليسَ لأنّ وجهَك معجمٌ أزلىّ للحب
وليسَ لأنّى أمىٌّ؛ لكنىّ لا أعرفُ من اللغاتِ سوى أنتِ
ففى طفولتى كتبتُ اسمَكِ على اللوحةِ فى غرفةِ الصّفّ،
وحينَ ضربنى المعلّمُ، تبعتُ خطاكِ إلى البيت...
رأيتُكِ تضعينَ العباءةَ، وتغسلينَ الصّحون،
رأيتُكِ بثوبِكِ القصيرِ، بساقيكِ الطّازجتين،
وأنتِ تعدّينَ الطّعام، أكلتُ رغيفًا من مائدةِ بيتِكم،
فكتبتُ الشّعرَ، وأنا لا أعرفُ من النّساءِ سوى اللغةِ التى تتكلّمين،
وكنتُ أسمعُ صوتَك يسرى كأسلوبٍ من الماءِ، والنّخلِ صوبَ الصّباح،
وكنتُ أسمعُ صوتَ المياهِ وهْى تغسلُ سرّتَك، وأرى نهديكِ، وهما يمنحانِ العالمَ السّلام.
وكنتُ أراكِ نخلةً وسْط البيت،
تحدّثينَ الحماماتِ عن طفلكِ الأخضرَ، عن عهدكِ الجديد،
عن دولةِ الإنسانِ فى الوادى الخَصيب...
وحين صعدتُ النّخلةَ ظهيرةَ هذا اليوم،
عرفتُ طعمَ اللغةِ التى تتحدّثين، فسوّيتُها وجبةَ إفطارى فى رمضان...
وأنا لا أعرفُ من اللغةِ التى تتحدّثينَ سوى فمُك،
فمُكُ عطرُ التّفاحةِ فى نقشٍ سومرىّ، وزهرةٌ صاعدةٌ من تحتِ السّرّةِ،
وقبلةٌ خضراءُ قطفتها ذاتَ يوم، فصرتُ شاعرًا يحبُّ التّفاحَ واللغاتْ.
وأنا لا أعرفُ من اللغاتِ سوى صوتُك، وأنتِ تغتسلينَ فى الفراتْ،
يلامسُكِ الماءُ منبهرًا بالعفاف
لا أعرفُ من اللغاتِ سوى ظلّك، وأنتِ قربَ التنّور تغنّين،
لا أعرفُ من اللغاتِ سوى وجهُك، وجهُك الذى يشبهُ الجنوبَ نقاءً،
وأنتِ تركضينَ خلفَ المياهِ، حاولتُ أنْ أناديكِ كى تعودى،
وكانَ الليلُ كموجِ النّهرِ يُرخى سدولَهُ علىّ،
قلتُ جاءَ الصّباحُ فاستيقظى، وكانَ الصّباحُ هو اسمك،
فوليتُ وجهىَ شطرَ الجنوب،
تَهجّيتُ حروفَ الاسم، كى أستيقظَ منِ الشّعرِ،
وكنتِ أنتِ، أنتِ امرأةُ التّفاحِ، حاملةُ القرابين، مانحةُ الرّزقِ،
ولغةُ المدنِ الأولى وقتَ الصّلاة، وأنتِ سيّدةُ الفجرِ الخصيب...
ولا ماءَ لى للوضوء.


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