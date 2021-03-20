«التضامن» تعلن وظائف الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، السبت، أسماء الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2021.ويرصد «الدستور» وظائف الأمهات المثاليات في 10 محافظات على مستوى الجمهورية بعد فوزهن بالمركز الأول في محافظاتهم.- فاطمة سيد أحمد، موجه تكوين مهني، خرجت على المعاش، الأولى على محافظة الإسماعيلية، والأولى على مستوى الجمهورية.-سعيدة إبراهيم رزق، بائعة سمك، الأولى على محافظة كفر الشيخ، والثانية على مستوى الجمهورية.-فوزية حامد محمد، موظفة بشركة المياه، خرجت على المعاش، الأولى على محافظة القليوبية، والثالثة على مستوى الجمهورية.- فاتن طاهر السيد، كبير باحثين بالضرائب، الأولى على محافظة بني سويف، والرابعة على مستوى الجمهورية.- وفاء محمد عبده، معلم أول بالتربية والتعليم، الأولى على محافظة المنوفية، والخامسة على الجمهورية.-سمية عمر علي، موظفة شئون إدارية بمجلس المدينة، الأولى على محافظة الشرقية، والسادسة على مستوى الجمهورية.- أحلام فتحي عبداللطيف، مهندس زراعي حر، الأولى على محافظة سوهاج، والسابع على الجمهورية.- سهير السيد إبراهيم، موظفة بالإدارة الزراعية، الأولى على محافظة مرسى مطروح، والمركز الثامن على الجمهورية.- هدى عبد الرحمن، مديرة مدرسة، الأولى على محافظة جنوب سيناء، والمركز التاسع على الجمهورية.- عايدة محمد إبراهيم، ربة منزل، الأولى على محافظة القاهرة، والمركز العاشر على مستوى الجمهورية.وتم اختيار الأمهات وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، حيث تقدم لهذا العام 496 أمًا للاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 305 متقدمات انطبقت عليهن الشروط.