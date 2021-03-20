رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جغرافيا

السبت 20/مارس/2021 - 07:30 م
دعاء عبدالمنعم
دعاء عبدالمنعم
دعاء عبدالمنعم
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انسلَّ بها من جوف العتمة إلى جوف المجهول الذى لا تدرى عنه شيئًا.
فى البداية ظنَّت أنه طالبُ مُتعة غلبه شذوذ المُمارسة، فكم للمُتعة من شطحات.
تابعه حارس المدفن مُتمتمًا بكلمات لم يجرؤ على التفوُّه بها فى حضوره، كيف؟.. وهو الذى اقتنص الآلاف مقابل إخراج الفاتنة العمياء، قبل أن تمضى أولى لياليها فى حياتها الدائمة، حتى قبل أن تتعرَّف على جيرانها.
لم يُصدِّق نفسه، لقد ظفرَ أخيرًا بكنزه المفقود، أصبحت الآن له، يستطيعُ أن يُسجِّل كلَّ ألوانها على لوحاته، أن يعرفَ درجات لون ذلك الجسد البهى، الألوان ذاتها التى رفضت أن تُريه إيَّاها فى الماضى، لن تستطيع حجبها عنه الآن.
صار يُصفِّق ويرقص بباحة منزله الواسع، بعد أن أنار كل المصابيح التى اشتراها خصيصًا لتلك اللحظة، حتى يُتيح لعينيه رؤيتها بوضوح تام.
لم يُضع الوقت، جاء بالبالتَّة والألوان وأفرُخ الورق، صار يُسجِّل بفرشاته أول أيام الجسد الطازج، ولم يقنع.. حتى سجَّل كلَّ تفاصيله.
فى اليوم الثانى.. خشى على الجسدِ من رطوبة الجو، أدار كل مراوح البيت، ونقلت فُرشاته بعضَ التيبُّس الذى ظهر على الجسد.. الذى غادرته الطراوة.
فى اليوم الثالث.. تفنَّنتْ فُرشاته فى إظهار بعض الرتق والنتوءات والألوان الباهتة، التى تجرَّأت على الظهور على جسد مليكته، ولم يغب عنه تسجيل الانطفاء الذى ظهر على الشَّعر والأظافر.
فى اليوم الرابع.. لاحظتْ فُرشاته أن جسدَ فاتنته قد تضاءل بشكلٍ مُبالغٍ فيه، كأنه خجل من تلك العروض اليومية أمام عينين تعشقان الورق أكثر من عشقهما له.
فى اليوم الخامس.. بدأت بعض أجزاء الفاتنة تأخذُ شكلَ وهادٍ ومنخفضات، تنبَّأ بخروج سُكان غير مرغوب فيهم.. يعلمهم جيدًا.
فى اليوم السادس.. تجرَّأت الديدانُ على إعلان حقِّها فى الحياة بلا خجل، وأخذ الجسدُ يتَّخذُ ألوانًا من جغرافيا الأرض، فبعضُه أخذ اللونَ الأزرق، والبعض الآخر زحف عليه الأخضرُ الخامل، وأخذ سكانه يرتعون فى حدائق الذات.
تملَّكه الشغف والنشوة وهو يُنشِئُ بألوانه على الورق.. حياةً وموتًا، وتحولات اللون الواحد.. فى العضو الواحد.
فى تلك الليلة تحديدًا.. أصرَّ على عدم النوم حتى يُكملَ رسمَ تلك الحديقة البشرية، بكل ما تحمله من كائنات وألوان، حتى أتمَّ نقل حديقته على لوحاته العديدة.
فى صبيحة اليوم السابع.. كان مُمدَّدًا على سجاد الصالة، وبعضُ ديدان فاتنته تُصِرُّ على مُداعبة جسده.. الواثق جدًّا من نفسه.
من مجموعة قصصية بعنوان «غير صالح للسُّكنى»، صدرت حديثًا عن دار النسيم للنشر.

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