براتب 2000 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الأعلاف وإنتاج الدواجن بميت غمر، براتب 2000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 15 مهندسا زراعيا، و5 أطباء بيطريين، براتب 2000 جنيه.

كما تطلب الشركة، 10 عامل إنتاج، وأفراد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يقرأ ويكتب، وألا يقل عمره عن 25 سنة، على أن يحدد الراتب بحسب المقابلة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0504811425، والتواصل مع المدير المسئول محمد محمد رضا، أو التوجه لمقر الشركة في كفر بهيدة، ميت غمر.