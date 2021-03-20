هسيس مارد
السبت 20/مارس/2021 - 07:29 م
ديمة محمودطباعة
النهايات التترى التى تطير فى موسم الحصاد
لم تنتظر الشعانين
ولم تتريث حتى يلد النخيل الببغاء
ويستظل المتعبون بفىء ما تطاير من طلْع
هنا خطوه، همسه، شكواه
قلمه وعنوانه هنا
هنا جيوب الذنوب والرزايا والخوذات
هنا حفرَ الخنادق ليخبئ الأحراش من التنين
والغزلانَ من قيظ الوحشة والشفاه من وتيرة الذهول
كلنا زناة يا أبى
وهذه الأشلاء قضباننا المدحورة فى رحم الحياة الرث.
يقول المارد للريح فلْنتوجْ خساراتنا فى السر
لنا نخب الرذاذ الذى احتمل فراق الراحلين
وعمد المائدة بأسفار العصاميين والكادحين
لا تشدى وثاق انتصاراتنا كثيرًا
دعى فسحةً نتحلل فيها من كئوس العظمة ومهرجانات الانتصار
مُدى حصيرةً من عيدان ونصَبٍ وتعالى..
نماحكِ التراب والفلاحين
نلعقُ قيحَنا قبل أن يسابقنا الكولونياليون، حتى إليه
نصب عرَقَنا فى الفناجين
عل طالعَنا يكون مُقطرًا من الوهم والبرجوازية
نادى صغارنا الذين لن ننجبهم
سأقول لمنيى اجدع ذيلك ثلاث مرات كل ليلة قبل أن تدخلها
ليس العالمُ بحاجة إلى مخلوقات جديدة
مخالبى وظهرُكِ يكفيان
وهذا العالم به متسع لشبهاتنا
فلتتناثرْ قبل الشكران وبعد الخروج والنسيان
بلا قوى ناعمة أو ألواح
وبنصف صليب.
لم تنتظر الشعانين
ولم تتريث حتى يلد النخيل الببغاء
ويستظل المتعبون بفىء ما تطاير من طلْع
هنا خطوه، همسه، شكواه
قلمه وعنوانه هنا
هنا جيوب الذنوب والرزايا والخوذات
هنا حفرَ الخنادق ليخبئ الأحراش من التنين
والغزلانَ من قيظ الوحشة والشفاه من وتيرة الذهول
كلنا زناة يا أبى
وهذه الأشلاء قضباننا المدحورة فى رحم الحياة الرث.
يقول المارد للريح فلْنتوجْ خساراتنا فى السر
لنا نخب الرذاذ الذى احتمل فراق الراحلين
وعمد المائدة بأسفار العصاميين والكادحين
لا تشدى وثاق انتصاراتنا كثيرًا
دعى فسحةً نتحلل فيها من كئوس العظمة ومهرجانات الانتصار
مُدى حصيرةً من عيدان ونصَبٍ وتعالى..
نماحكِ التراب والفلاحين
نلعقُ قيحَنا قبل أن يسابقنا الكولونياليون، حتى إليه
نصب عرَقَنا فى الفناجين
عل طالعَنا يكون مُقطرًا من الوهم والبرجوازية
نادى صغارنا الذين لن ننجبهم
سأقول لمنيى اجدع ذيلك ثلاث مرات كل ليلة قبل أن تدخلها
ليس العالمُ بحاجة إلى مخلوقات جديدة
مخالبى وظهرُكِ يكفيان
وهذا العالم به متسع لشبهاتنا
فلتتناثرْ قبل الشكران وبعد الخروج والنسيان
بلا قوى ناعمة أو ألواح
وبنصف صليب.