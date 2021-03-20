النهايات التترى التى تطير فى موسم الحصادلم تنتظر الشعانينولم تتريث حتى يلد النخيل الببغاءويستظل المتعبون بفىء ما تطاير من طلْعهنا خطوه، همسه، شكواهقلمه وعنوانه هناهنا جيوب الذنوب والرزايا والخوذاتهنا حفرَ الخنادق ليخبئ الأحراش من التنينوالغزلانَ من قيظ الوحشة والشفاه من وتيرة الذهولكلنا زناة يا أبىوهذه الأشلاء قضباننا المدحورة فى رحم الحياة الرث.يقول المارد للريح فلْنتوجْ خساراتنا فى السرلنا نخب الرذاذ الذى احتمل فراق الراحلينوعمد المائدة بأسفار العصاميين والكادحينلا تشدى وثاق انتصاراتنا كثيرًادعى فسحةً نتحلل فيها من كئوس العظمة ومهرجانات الانتصارمُدى حصيرةً من عيدان ونصَبٍ وتعالى..نماحكِ التراب والفلاحيننلعقُ قيحَنا قبل أن يسابقنا الكولونياليون، حتى إليهنصب عرَقَنا فى الفناجينعل طالعَنا يكون مُقطرًا من الوهم والبرجوازيةنادى صغارنا الذين لن ننجبهمسأقول لمنيى اجدع ذيلك ثلاث مرات كل ليلة قبل أن تدخلهاليس العالمُ بحاجة إلى مخلوقات جديدةمخالبى وظهرُكِ يكفيانوهذا العالم به متسع لشبهاتنافلتتناثرْ قبل الشكران وبعد الخروج والنسيانبلا قوى ناعمة أو ألواحوبنصف صليب.