مصدر أمني ينفي إضراب الصحفي مجدي حسين عن الطعام بمحبسه

نفى مصدر أمنى ما تروجه جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها من مزاعم بشأن إضراب الصحفي مجدي حسين عن الطعام اعتراضًا على استمرار حبسه.وأوضح المصدر أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأي العام.