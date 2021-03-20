في اللحظات الأخيرة.. إيقاف زواج قاصر في ليلة الدخلة بسوهاج

أوقفت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج برئاسة حسن ناصر، منذ قليل، إتمام زواج عروس قاصر ليلة الدخلة.تلقى خط نجدة الطفل بلاغًا بسرعة التدخل لإيقاف زواج الطفلة "ف.ا" 16 عامًا تقيم دائرة مركز المراغة.جرى التنسيق مع اللجنة العامة للطفل بسوهاج واللجنة الفرعية بمركز المراغة، واستدعاء والد العروس القاصر ووالد العريس بمركز شرطة المراغة، وجرى أخذ التعهدات اللازمة عليهما بعدم إتمام زواجهما إلا بعد بلوغ العروس السن القانوني.وقالت كريمة ثابت، مدير مكتب مراقبة اجتماعية ومقرر لجنة الحماية الفرعية بالمراغة إن الزفاف كان على وشك الإتمام، وأن العروس كانت في الكوافير تنتظر العريس لأخذها للزفة ثم التوجه لمنزل الزوجية لإتمام الزواج، مضيفًة أنه جرى استدعاء العريس "م" 20 عامًا ووالده وولي أمر العروس بمركز الشرطة لأخذ التعهدات الكتابية اللازمة عليهم.