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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«كتفي حديد».. رواد السوشيال يتفاعلون مع صورة صلاح

السبت 20/مارس/2021 - 07:25 م
صلاح
صلاح
هاجر رضا
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نشر الحساب الرسمي لليفربول الإنجليزى، المحترف في صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مجموعة من الصور لتدريبات الفريق أبرز خلالها لقطات لتدريبات مو بشكل خاص خلال أدائه مران الإعداد البدنى وظهر نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح يتسلق الحائط فى أحد التدريبات، وعلقت صفحة ليفربول عليها: "لا يوجد شئ لا يستطيع القيام به"، فى إشارة إلى الفرعون المصري.

وعلق رضا شحاتة، أحد روّاد السوشيال ميديا على الصورة: "ثقه في الله صلاح، شوية كمان وهيطلع على الهرم"، ليرد جمال مصطفى عليه قائلًا: "انا كتفي حديد 💪🏼".

وكتب معتز محمد، من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صلاح عنده إمكانيات رهيبه لكنه حريص ع عدم اظهارها، حرصًا منه ع شعور أصدقاءه بالفريق بعدم حبطهم لانه متواضع فإنه يظهر القليل لانجاز المطلوب منه فقط".

وعلق حساب باسم منتصر أحمد: "فخر المجرة"، وأعرب أحمد منصور عن فخره باللاعب محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، قائلًا: "ماشاء الله ابن مصر".

كتب محمد خليل قائلًا: "لا نريد منك سوى أن تقاتل بروح المصريين، وتعزف ألحان بليغ، وتطرب الريال بصوت أم كلثوم، وتقاتل كجندي مصري يدافع عن وطنه، قد حان رد الصفعة علي طريقتك الخاصة ياصلاح".

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