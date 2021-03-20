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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول أول رحلة سياحية من أوكرانيا إلى مطار مرسى علم

السبت 20/مارس/2021 - 09:09 م
أول رحلة سياحية من
أول رحلة سياحية من أوكرانيا
محمود السعدى
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كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وصول أولى الرحلات الجوية السياحية القادمة من دولة أوكرانيا عبر إحدى شركات الطيران الخاصة الأوكرانية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، استقبلت الطائرة عبر رش المياه كما هو متبع بوصول الرحلات الجوية الجديدة للمطارات، كما تم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لركاب الطائرة.

وأشارت المصادر إلى أن مسئولي مطار مرسى علم الدولي جهزوا «تورتة» للوفد السياحي وطاقم الطائرة، حيث أبدى الركاب وطاقم الطائرة سعادتهم البالغة جراء حفاوة وحسن الاستقبال.

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