السجن 3 سنوات لحلواني يتاجر في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، بمعاقبة حلواني بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد حسن منيع، والحسيني احمد عطا، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.ترجع أحداث القضية رقم 21737 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية اخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالقبض على شخص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان قيام المتهم أ.ع.ع، 32 سنة، حلواني، بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم فانتقلت قوة أمنية الي تواجد المتهم.وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد ست وعشرين قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة للاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع في المواد المخدرة ويعرضه علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.