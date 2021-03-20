«مستثمري سوهاج»: اتحاد المستثمرين يتعاون مع الحكومة في تطوير جودة التعليم الفني

أكد محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن الاتحاد يقوم بتطوير التعليم الفني بالتعاون مع الحكومة من خلال نزول الطلبة للتدريب في المصانع التابعة للاتحاد على مستوى الجمهورية لتحسين جودة التعليم والتعلم عمليًا.أضاف الشندويلي، لـ"الدستور"، أنه من خلال التعليم الفني يمكننا النهوض وتطوير الصناعة المحلية، وذلك عن طريق تخريج عمالة مدربة على استخدام أحدث المعدات والآلات، ما يؤدي إلى قدرة جودة المنتجات المصرية المنافسة في الأسواق الخارجية.أشاد رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بدور الحكومة بقيادة الرئيس السيسي في إدارة الازمات خلال جائحة كورونا، فضلًا عن تطوير الصناعة والعمل على حل الأزمات التي تواجه الصناع بالمحافظات.