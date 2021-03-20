جبال الصبر.. الأمهات المثاليات يروين قصص كفاحهن في تربية الأبناء و«شد ضهر» الأسرة

فاتن طاهر:عشت لأبنائى فقط حتى أصبحوا أطباء

سميرة حسن: كافحت 30 عامًا من أجل أيمن وأحمد

الراهبة خاريس: ربيت أطباء وصيادلة ومحامين فى دار أيتام

فاطمة السيد: عملت فى البناء.. وتبرعت بأرض لبناء مدرسة

صباحة أنور: عملت بالخياطة لمواجهة الحياة

فوزية حامد: وقفت بجانب أبنائى المرضى حتى التخرج

سهير السيد: ربيت أطفالى الثلاثة بمجهودى حتى تخرجوا فى الجامعة

سعيدة إبراهيم رزق: تبرعت لزوجى بـ«كليتى» وبعد وفاته وهبت حياتى لأبنائى

لا شىء يوفى قدر الأم حقها، وتكريم الأمهات المثاليات تقليد اعتادت عليه الدولة لإبراز نماذج التضحية والدأب والجهد فى تربية الأبناء، وتأسيس أسر نموذجية ناجحة وفاعلة فى المجتمع.وتضمنت الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام ٢٠٢١، اللاتى كرمتهن وزارة التضامن، معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان، وتعزيز القيم الإيجابية، وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات. وفى السطور التالية، يحكى عدد من السيدات الحاصلات على لقب «الأمهات المثاليات» خلال عام ٢٠٢١، لـ«الدستور»، قصص كفاحهن فى تربية أبنائهن وتنشئتهم على العمل والنجاح وتأسيس أسر ناجحة، كما كشفن عن مجهوداتهن فى العمل والإنفاق على أسرهن، وغيرها من التفاصيل.قالت فاتن طاهر السيد الشناوى، ٦٥ عامًا، مأمورة ضرائب عقارية ببنى سويف، إنها حصلت على لقب الأم المثالية بالمحافظة لعام ٢٠٢١، تكريمًا على مجهودها فى تربية أبنائها.وأضافت أنها من مواليد ديسمبر ١٩٥٥ وتزوجت وعمرها ٢٩ عامًا، من النقيب مصطفى عبدالصبور وكان فى بداية عمله فى قسم شرطة بنى سويف، وبعدها انتقل للعمل معاون مباحث فى ملوى بالمنيا، وأنجبا ابنتهما الأولى «دينا»، وبعد عام حملت فى ابنها الثانى وتوفى زوجها بعد شهر من حملها الثانى، وعاشت لأولادها.وروت أن زوجها مصطفى عبدالصبور أحمد توفى عام ١٩٨٧ وترك لها طفلة، «دينا» عندها عام، وكانت حاملًا فى شهر، وفى ١٦ يناير ١٩٨٨ رزقت بابنها «هشام» الذى جاء إلى الدنيا ولم ير والده.وواصلت: «كنت أذاكر لهما وأصطحبهما إلى المدرسة، إلى أن أكرمنى الله فيهما فى الثانوية العامة، وحصلا على مجاميع مشرفة أهلتهما لدخول كلية الطب البشرى والأسنان».توفى زوج سميرة حسن، الأم المثالية لمحافظة قنا، منذ نحو ٣٥ عامًا، وترك لها طفلين، أيمن ١٠ سنوات، وأحمد سنة واحدة، أحسنت تربيتهما، وواجهت ظروف الحياة الصعبة، حتى وصلا إلى ضابط ومعلم.بعد وفاة زوجها فى ١٩٨٦ لم يكن المعاش كافيًا لتربية ابنيها، فبدأت مشروعًا يساعدهًا على تحمل ظروف الحياة الصعبة، لذا ربّت طيورًا لبيعها وتحسين دخلها لتستطيع تحمّل الظروف الصعبة.تقول «سميرة»: «الحمد لله ربيت عيالى كويس ومحتاجتش لحد، فتحت مشروع ربيت به عيالى لحد ما طلع أيمن مدرس وأحمد ضابط فى المطافى، وهما عندى بالدنيا».وعن تكريمها كأم مثالية قالت: «فضل من ربنا إنه كلل رحلة عطائى بالتكريم، وبشكر كل المسئولين اللى كرمونى».اختيرت الراهبة «خاريس»، واسمها العلمانى أنجيل جاد الله جورجى محروس، أمًا بديلة لمؤسسات الرعاية، كريمى النسب، الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة قنا.وكانت أسرة «خاريس»، البالغة من العمر ٦٠ عامًا، قد رفضت قرارها بالرهبنة منذ أكثر من ٢٥ عامًا، مؤكدًة أنها وضعت الأسرة أمام الأمر الواقع باتخاذ قرار الرهبنة.وذكرت أنها كرّست جهدها ووقتها لتربية ٢٠ ابنًا فى دار أيتام مار مرقص للبنين، منذ أن كانوا فى سن الطفولة، مضيفة: «فخورة باللى ربيتهم وفخورة بالأولاد وبمناصبهم التى وصلوا إليها كأطباء وصيادلة ومحامين».اختارت وزارة التضامن الاجتماعى السيدة فاطمة السيد أحمد أمًا مثالية على مستوى الجمهورية لعام ٢٠٢١، وهى حاصلة على ليسانس حقوق، ومقيمة فى «عزبة توفيق» بمدينة «التل الكبير».وقالت السيدة «فاطمة» إنها بدأت قصة كفاحها بحصولها على الثانوية العامة، ثم معهد فنى تجارى، وأخيرًا ليسانس حقوق، ولديها ابنتان متزوجتان، الكبرى: «دعاء محمد عبدالسلام»، خريجة معهد حاسب آلى، والصغرى: «الزهراء»، الحاصلة على ليسانس دراسات إسلامية قسم أصول الدين.وأضافت أنها عملت فى البناء، بعد أن تعلمت المهنة من العمل مع والدها، وبدأ عملها بالبناء بالطين، ثم الطوب بمختلف أنواعه، وذلك خلال فترة السبعينيات، وأول «يومية» حصلت عليها ٢ جنيه، زادت بعد ذلك إلى ١٥٠ جنيهًا.وأشارت إلى أن مهنة البناء لها مواسم، لذا أثناء توقف العمل بها امتهنت العديد من المهن الأخرى، لتوفير مصروفات البيت، مثل مصورة حفلات، وسائق جرار زراعى وسيارة نقل، فضلًًا عن عملها قاضيًا عرفيًا لحل مشاكل المواطنين.وعملت السيدة «فاطمة» على محو أمية نحو ٣٠٠ شاب وفتاة من أبناء قريتها، كما تبرعت بقطعة أرض لإنشاء مدرسة فصل واحد فى قريتها.حصلت صباحة أنور شنودة الجندى على لقب الأم المثالية بمحافظة الإسكندرية، عن قصة كفاح وعطاء مع أسرتها المكونة من ثلاثة أبناء، بعد وفاة زوجها منذ ٣٨ عامًا فأصبحت الأم والأب.صباحة أنور، ٦٣ عامًا، تزوجت فى سن ١٨ عامًا وتوفى زوجها نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، لتصبح أرملة فى سن الـ٢٥، وكان أعمار أبنائها ٧ سنوات، و٤ سنوات، وشهورًا، ومعاش زوجها ٢٥ جنيهًا، لترك الزوج الشركة التى كان يعمل بها قبل الوفاة.أصرت الأم على تعليم أبنائها لتعوض ما فاتها من تعليم، إذ تركت المدرسة قبل استكمال المرحلة الابتدائية، وقد بدأت العمل لتوفير دخل إضافى بجانب المعاش، حيث اشترت ماكينة لخياطة الستائر و«الملايات» للجيران والمقربين.تحمّل الأبناء المسئولية مع والدتهم، حيث عملوا فى الإجازة الصيفية لمساعدتها فى توفير مصروفات الدراسة، بجانب بيع الأم كل ما تملكه من مصوغات لمواجهة أعباء الحياة.وتخرج الابن الأكبر فى كلية الهندسة، وعمل مهندسًا، والابنة الوسطى حصلت على ليسانس التربية وعملت معلمة، والابنة الثالثة بكالوريوس تجارة محاسبة، وقد زوّجت نجلها الأكبر وابنتها الوسطى، وما زالت الصغرى تعيش معها.حصلت فوزية حامد محمد حسن، من مدينة «القناطر الخيرية»، على لقب «الأم المثالية» فى محافظة القليوبية، وحلت فى المركز الثالث على مستوى الجمهورية، تقديرًا لها على قصة كفاح استمرت ٣٠ عامًا، عاشت خلالها معاناة مع مرض أبنائها الثلاثة بـ«الشلل» و«السرطان» و«السكرى»، ووفاة زوجها منذ ٢٣ عامًا، حتى وصلت بهم إلى بر الأمان.الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية تبلغ من العمر ٧٠ عامًا، وكانت موظفة فى شركة مياه القليوبية، وخرجت إلى المعاش منذ ١٠ سنوات، وبدأت رحلة كفاحها منذ ٣٠ عامًا، عندما أصيبت ابنتها بالتهاب درنى وتليف فى مفصل الرجل، وهى فى الصف الأول الثانوى، ما جعلها لا تستطيع الحركة، واستمر علاجها لمدة ٤ سنوات عانت فيها الأم، التى كانت مسئولة عن ذهاب الابنة والعودة بها من المدرسة.بعدها بسنوات قليلة أصيبت الابنة الكبری بمرض «السرطان»، واضطر الأطباء إلى بتر ساقها الیمنی، وكانت الابنة تدرس فى السنة الثالثة بكلية دار العلوم، فلم تتركها الأم، وكانت تنام على الأرض فى المستشفی خلال الشتاء، إلى أن تعافت الابنة وخرجت من المستشفى واستكملت دراستها.واستمرت المعاناة بإصابة الابن بمرض «السكرى» بعد وفاة الأب، وبالمثابرة والعزيمة استطاعت الأم أن تساعد أبناءها جميعًا، ليتخرجوا فى كلياتهم، وتعمل الابنة الكبری معلمة لغة عربية، والثانية مشرفة إنتاج فى شركة، والابن محاميًا حرًا.وبعد زواج الابنة الكبرى وإنجاب طفلها الأول، هاجمها «السرطان» مرة أخری فى الرئة، وظلت الأم هى السند الأول لها، ولا تزال ترعاها حتى تتماثل للشفاء.حكت سهير السيد إبراهيم، مهندسة بمديرية الزراعة بمطروح، أن زوجها توفى منذ ٢٥ عامًا بمرض السرطان، وترك لها ٣ أطفال، بينهم رضيع، وظلت تعمل وتكافح حتى استطاعت توفير «حياة كريمة» لأبنائها، وحصلوا على شهادات عليا وأصبحوا متميزين دراسيًا.وذكرت أن زوجها كان يعمل كهربائيًا فى السعودية، وفى ديسمبر ١٩٩٦ توفى بمرض السرطان، وترك لها ٣ أطفال كانت أعمارهم حينها صغيرة، «إسلام»، ٤ أعوام، و«مصطفى»، عامان، و«السيد»، ٤٥ يومًا، ولم يترك زوجها أى مصروفات بعد وفاته، مضيفة: «كنا قاعدين فى شقة إيجار ومش عارفين ناخد الميراث».وأضافت أنها كانت تعمل مهندسة فى مديرية الزراعة بمطروح، براتب شهرى ٢٤٠ جنيهًا، وكانت تعمل فى بيع الملابس والطيور والزيتون. وأكدت أنها استطاعت أن تعلم أبناءها الثلاثة حتى تميزوا دراسيًا وأصبحوا خريجين جامعيين، حيث حصل «إسلام» على ليسانس حقوق، و«مصطفى» على ليسانس ألسن، و«السيد» بكالوريوس تجارة، مشيرة إلى أنها استطاعت أن تبنى منزلًا يؤويها وأبناءها، قائلة: «ربنا قدرنى وما خلتش ولادى محتاجين حاجة، وبقالنا ٢٥ سنة، مش عارفين ناخد حقنا فى الميراث». وأردفت: «الحمد لله على فضل ربنا إنى بقيت أم مثالية.. هكمل مشوارى مع أولادى لحد ما يتجوزوا ويفرحوا»، مرددة «كان نفسى أشوف السيسى وأمنيتى تحققت.. نفسى أزور بيت الله».سهام محمود: كرّست حياتى لأولادى ورعاية أبى وأمىاعتبرت سهام محمود محمد محمد جاد الله، الأم المثالية على مستوى محافظة أسيوط، ٥٨ عامًا، معلم خبير بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، أن أفعال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أرض الكنانة تذكرها بأفعال الصحابى الجليل والخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب.وقالت: «كنت أشاهد التليفزيون أنا وأولادى، وشاهدنا إعلان وزيرة التضامن عن مسابقة الأم المثالية، وبدأ أولادى فى إقناعى بتجهيز الأوراق والتقدم للمسابقة، ولكنى لم أتوقع أن يقع الاختيار علىّ».وأضافت: «بدأت حكايتى فى ٢٠٠٦ عندما توفى زوجى وترك لى طفلين، أحدهما بعمر ٧ سنوات والثانى ٤ سنوات، وكان زوجى موظفًا فى شيكوريل أسيوط، وتوفى فجأة دون مرض أو أى شىء، فكرّست حياتى لتربية طفلىّ مع رعاية والدى ووالدتى لكبر سنهما، حتى فارقنا والدى فى عام ٢٠١٠، ثم فارقتنا والدتى فى عام ٢٠١٩».وواصلت: «رزقنى الله سبحانه وتعالى بنجلى محمد جابر بكار عثمان، حاصل على بكالوريوس التجارة، وشقيقه أحمد، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية قسم الفيزياء».«تبرعت لزوجى بكليتى وبعد وفاته تبرعت بعمرى لأولادى».. بتلك الكلمات أوجزت سعيدة إبراهيم رزق، ابنة محافظة كفرالشيخ والفائزة بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأم المثالية، رحلة كفاحها، إذ توفى زوجها منذ ١٧ عامًا وتركها تصارع الحياة من أجل تربية طفليها والعمل فى الأراضى الزراعية بالأجر اليومى، وأيضًا من خلال كشك أقامته لها جمعية الأورمان.وتسرد الأم المثالية قصة حياتها، قائلة: «أبلغ من العمر ٥٥ عامًا، رحل زوجى بعد كفاح مع مرضه بالفشل الكلوى، ودام صراعه مع المرض ٥ أعوام، وتبرعت له بإحدى كليتىّ فى مستشفى جامعة المنصورة عام ٢٠٠٥، وأثناء إجراء تحليل عينة فى المستشفى حدثت له مضاعفات أدت إلى تدهور الكلية المزروعة وساءت حالته ورجع إلى الغسيل الكلوى ٣ مرات أسبوعيًا حتى توفى نهاية نفس العام».وأضافت: «وبدأت رحلة كفاحى ورفضت كل عروض الزواج وكرّست حياتى لتربية وتعليم أولادى، فاستطعت بعون الله وفضله أن أحقق حياة كريمة لهما، من خلال كشك تسلمته من جمعية الأورمان أثناء مرض زوجى».وواصلت: «بعد وفاة زوجى، ومع مراحل تعليم أولادى، أصبح الكشك لا يكفى فلجأت إلى العمل فى أراضى الفلاحين، وعندما كبر أولادى اشتغلت فى الأسواق بمساعدتهما، وكانا لى نعم السند، فى حين تخلّى عنى كل قريب هاربين من مسئولية طفلىّ، ولم يكن بجانبى سوى الله».وتابعت: «تخرج ابنى الصغير العام الماضى فى هندسة زراعية بجامعة الأزهر بأسيوط، بينما ابنى الأكبر طالب فى كلية الطب البشرى بجامعة الأزهر بالقاهرة، وبفضل الله هما حافظان لكتاب الله، وحاصلان على شهادة التخصص فى القراءات فى معهد قراءات كفرالشيخ».