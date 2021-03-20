وكيل تعليم سوهاج يوزع الكمامات على العاملين ويشدد على ارتدائها

قام الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بالمرور على أقسام وإدارات المديرية لمتابعة تفعيل الإجراءات الاحترازية الصحية لمكافحة فيروس كورونا، بجميع مكاتب المديرية حرصًا على سلامة العاملين بالمديرية والمترددين عليها.كما قام أبوزيد يرافقه كل من: حمدي مصطفى، وكيل المديرية، ياسر أمين، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، بتوزيع كمية من الكمامات على مكاتب المديرية، وشدد على ضرورة الالتزام بارتداء العاملين بالمديرية والمترددين عليها من المواطنين للكمامات أثناء أداء العمل، حرصًا على سلامة الجميع.