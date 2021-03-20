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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة بناء مخالف ورفع 20 طن مخلفات وتراكمات بدمشير بالمنيا

السبت 20/مارس/2021 - 07:18 م
رفع 20 طن مخلفات
رفع 20 طن مخلفات
المنيا ـ على حسين
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أزالت الوحدة المحلية لقرية دمشير التابعة لمركز ومدينة المنيا بناء بدون ترخيص مخالف للقانون 119 كما قامت برفع 20 طن مخلفات وتراكمات زراعية وتابعت استمرار أعمال الرصف بشوارع القرية ضمن خطة الرصف الموحدة للقرية.

قال حماده جمعة رئيس قرية دمشير إنه يجري العمل علي قدم وساق في اطار تنفيذ المستهدفات الخاصة برصف طرق وشوارع الوحده المحليه لقرية دمشير حيث جري اليوم متابعة اعمال الرصف بطريق كوبري الحكيم طريق سري باشا حتي المحيط بطول 1 كيلوا مترضمن خطه الرصف الموحده لقرية دمشير..مؤكدا ان توجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بإزالة اي عقبات ورفع اي معوقات قد تبطئ من سرعة التنفيذ وذلك لانجاز 100 % من مستهدفات رصف الطرق.

أضاف رئيس القرية انه تم ازالة مخالفه بناء بدون ترخيص لدور اول علوي داخل الكتلة السكنيه وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالف.وذلك بقرية ادمو التابعة للوحده المحلية بدمشير. كما قام قسم البيئه برفع اي مخلفات من نقاط التجمع بقري زكريا ونزلة الفلاحين ومدخل ادمو وعزبة عاصم حيث تم رفع 20طن من التراكمات والمخلفات الزراعية.

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