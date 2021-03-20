أنغام تحتفل بعيد الأم بأغنية «ودوني عند أمي» (فيديو)

احتفلت النجمة أنغام، بعيد الأم بطرح أغنية جديدة تحمل اسم "ودوني عند أمي" وذلك على طريقة الفيديو كليب.وتعاونت أنغام في أغنية "ودوني عند أمي" مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي مادي، ومهندس الصوت خالد سند، وكورال أطفال دكتور أميرة الناصر، وتريات محمد مدحت، وناي أحمد خيري، وجيتار شريف فهمي، وعود أمير عصام، وظهر معها في الفيديو كليب ابنيها عمر وعبد الرحمن.وكانت أنغام قد طرحت مؤخرا أغنية باسم "هو نفس الشوق" من كلمات الشاعر أسامة مصطفى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، وارتدت في الفيديو كليب "تيشيرت" باللون الأبيض مكتوب عليه اسم ألبومها الجديد "لم نفترق"، وظهرت به وهي تنظر إلى صور النجوم الراحلين، من بينهم محمود ياسين وسعاد حسني ورجاء الجداوي ووحيد حامد.