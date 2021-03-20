رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أنغام تحتفل بعيد الأم بأغنية «ودوني عند أمي» (فيديو)

السبت 20/مارس/2021 - 07:56 م
أنغام
أنغام
حسن أمين
طباعة
احتفلت النجمة أنغام، بعيد الأم بطرح أغنية جديدة تحمل اسم "ودوني عند أمي" وذلك على طريقة الفيديو كليب.

وتعاونت أنغام في أغنية "ودوني عند أمي" مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي مادي، ومهندس الصوت خالد سند، وكورال أطفال دكتور أميرة الناصر، وتريات محمد مدحت، وناي أحمد خيري، وجيتار شريف فهمي، وعود أمير عصام، وظهر معها في الفيديو كليب ابنيها عمر وعبد الرحمن.

وكانت أنغام قد طرحت مؤخرا أغنية باسم "هو نفس الشوق" من كلمات الشاعر أسامة مصطفى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، وارتدت في الفيديو كليب "تيشيرت" باللون الأبيض مكتوب عليه اسم ألبومها الجديد "لم نفترق"، وظهرت به وهي تنظر إلى صور النجوم الراحلين، من بينهم محمود ياسين وسعاد حسني ورجاء الجداوي ووحيد حامد.

موضوعات متعلقة

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)


الصور

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

الأكثر قراءة

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأي العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

حامد الناظر: يجب إزالة السقف الذي يحد من تطلعات المرأة العربية

عباس بيضون: لبنان فقد أسباب وجوده.. والنشر في مصر يختلف عن أي بلد عربي آخر

لغاتٌ أخرى

جغرافيا