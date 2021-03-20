«الدستور» تتجول فى محافظات حياة كريمة: تغيير وجه «الفرافرة» بالمشروعات الجديدة

المحافظ: 2 مليار جنيه لرفع كفاءة البنية التحتية.. وتطوير الخدمات فى 28 قرية

المنسقون: ترميم 6 آلاف منزل آيل للسقوط خلال أيام

توسعة 11 مدرسة وتوزيع 2000 بطانية وكرتونة

الأهالى: نريد مراكز شباب وأطباء للوحدات الصحية

نقلة حضارية ورفع كفاءة البنية التحتية وخدمات مستقبلية تنتظرها قرى واحة «الفرافرة»، التابعة لمحافظة الوادى الجديد، بعد اختيارها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تستهدف تطوير قرى الريف المصرى، والارتقاء بجودة المعيشة والخدمات المقدمة هناك.«الدستور» تستعرض، خلال السطور التالية، كيف تعمل مبادرة «حياة كريمة» على تغيير قرى «الفرافرة» للأفضل، من خلال لقاءات وحوارات مع محافظ الوادى الجديد، ومسئولى المديريات الخدمية، إلى جانب منسقى المبادرة، وأهالى القرى المستفيدة.قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن مبادرة «حياة كريمة» ستعمل على رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات فى ٢٨ قرية مستفيدة بمركز «الفرافرة»، بواقع ٢٥ قرية رئيسية و٣ تجمعات سكنية.وكشف «الزملوط» عن أن إجمالى التكلفة المبدئية لتطوير ٢٥ قرية و٣ تجمعات سكنية فى «الفرافرة» يقدر بـ٢ مليار جنيه، وذلك لإعادة هيكلة كل مشروعات البنية الأساسية، وعلى رأسها المتعلقة بالصرف الصحى، إلى جانب مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، وشبكات الاتصالات، ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى، وتوفير خدمات الإنارة العامة وغيرها، موجهًا بتذليل كل العقبات وتيسير الإجراءات لضمان الانتهاء من هذه المشروعات.واستعرض محافظ الوادى الجديد الموقف التنفيذى للقطاعات المشاركة فى القرى المستهدفة، والمشكلات التى تواجه خطط التنفيذ، وطالب بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وبنك ناصر والجمعيات الأهلية، لحصر المشروعات الصغيرة التى ستتم إقامتها، بهدف توفير فرص عمل ومصادر دخل متنوعة للأهالى، إلى جانب المتابعة المستمرة لخطط العمل، والتأكد من دقة البيانات الخاصة باحتياجات ومطالب كل قرية.وتفقّد المحافظ سير العمل ومعدلات الإنجاز لأبرز المشروعات، مثل مد خطوط شبكات الصرف الصحى فى قرى: «الرواد والخير والنماء وأبوهريرة والشيخ مرزوق»، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعدلات التنفيذ، وإنشاء المنازل والمنشآت الخدمية بمناطق محددة متقاربة، لتيسير توصيل المرافق والخدمات.وشهدت لقاءات «الزملوط» مع الجهات المنفذة لمشروعات المبادرة فى القرى المستهدفة عرض العديد من المقترحات، والترحيب بتفعيل دور المشاركة المجتمعية والاستعانة باللجان الشعبية لتطوير ٦ قرى رئيسية و٣ تجمعات سكنية.وتشمل هذه المناطق قرية «الكفاح» بتوابعها: «أبوالهول» و«أبوبكر الصديق» و«عثمان بن عفان» و«الرواد» و«عين التنين» و«العزبة»، تليها قرية «اللواء صبيح» وتوابعها: «صبيح الأم» و«على بن أبى طالب»، إلى جانب «النهضة» وتوابعها: «عبدالمجيد الجغيل» و«عائشة عبدالرحمن».ويتضمن التطوير أيضًا قرية «أبومنقار» وتوابعها: «طلعت ضرغام» و«بئر ٤» و«بئر ٥» و«بئر ٦» و«بئر ٧»، وقرية «أبوهريرة» وتوابعها: «عمر بن الخطاب» و«خالد بن الوليد» و«زراعة ١٤» و«زراعة ١٦»، إضافة لقرية «الخير والنماء» وتوابعها: «الشيخ مرزوق» و«حطية الشيخ مرزوق» و«زراعة ١٠» و«الأمل».ووجّه «الزملوط» بتخصيص أراضٍ لإنشاء ٤٠٠ منزل فى قرية «اللواء صبيح»، واستغلال الأراضى غير المستغلة لإقامة مشروعات خدمية، مثل وحدة بيطرية ووحدة إطفاء وسوق، بجانب استكمال توصيل شبكات مياه الشرب فى قريتى «عائشة عبدالرحمن» و«على بن أبى طالب» كمرحلة أولى.كشفت الدكتورة غادة خديوى، منسقة مبادرة «حياة كريمة» فى الوادى الجديد، عن انتهاء المحافظة من حصر احتياجات الأهالى فى قرى مركز «الفرافرة»، التى تم إدراجها فى خطة المبادرة الرئاسية، استعدادًا لبدء تنفيذ مشروعات لتنمية جميع القطاعات، بما يضمن تطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات، وترميم المنازل.وقالت منسقة «حياة كريمة» إن أعمال الحصر جرت بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والإسكان والتضامن الاجتماعى، ومؤسسة «حياة كريمة»، وبمشاركة المجلس التطوعى للشباب فى المحافظة، وتضمنت تحديد الأسر الأكثر احتياجًا لإنشاء قاعدة بيانات تساعد أثناء تقديم المساعدات.وأضافت أن مشروعات المبادرة ستشمل تطوير شبكات الصرف الصحى والكهرباء والمياه، لافتة إلى أن الفترة الحالية تشهد تطوير ٦ قرى فى مركز «الفرافرة»، بما يشمله ذلك من تدخلات عديدة، أبرزها رفع كفاءة المنازل الآيلة للسقوط، لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين.وقال إسلام عمران، أحد منسقى المبادرة فى الوادى الجديد، إنه تم حصر ٦٠٠٠ منزل فى «الفرافرة» تحتاج إلى ترميم، وسيتم البدء فى تنفيذ الأعمال المطلوبة بها بعد الانتهاء من إعداد الدراسات والمقايسات وطرحها للمقاولين، خلال الأيام القليلة المقبلة.وشدد على أن جميع الأسر فى الوادى الجديد سعيدة بهذه المبادرة، وتشعر بأن جميع الجهات الرسمية تهتم برفع مستوى حياتها، مختتمًا بقوله: «هذا التطوير كان بمثابة حلم بالنسبة لأهالى الفرافرة والقرى المجاورة».وأشار أيمن الجوهرى، أحد منسقى المبادرة عضو المجلس التطوعى بالمحافظة، إلى أن تطوير «الفرافرة» استحوذ على نصيب الأسد فى مشروعات التطوير الحالية.ذكر الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، أن فعّاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مستمرة فى مراكز المحافظة الخمسة، لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بتوجيهات من وزيرة الصحة، وتحت رعاية محافظ الإقليم، مشيرًا إلى الكشف على قرابة ٨ آلاف مواطن فى «بلاط» و«الراشدة» و«باريس» و«الخارجة»، منذ يناير ٢٠٢١.وأعلن الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم فى المحافظة، بدء فعاليات أعمال المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة» فى مدارس المحافظة، بالتعاون بين قطاع التعليم ومديرية الشئون الصحية، وذلك بهدف القضاء على فيروس «سى»، والكشف عن الأمراض الأخرى بين طلاب الصف الأول الإعدادى.ووجّه «النيلى» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى وجميع القيادات التنفيذية، على الاهتمام غير المسبوق بتطوير وتوسعة وبناء المدارس، ضمن خطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى المحافظة.وكشف عن تطوير وتوسعة ١١ مدرسة فى مركز «الفرافرة» وقراها، وعلى رأسها مدارس قرى «طلعت ضرغام» و«الأمل» و«الزراعة ١٠»، إلى جانب مدارس: «الحطية» و«اللواء صبيح» و«عائشة عبدالرحمن»، و«على بن أبى طالب» و«التحرير» و«أبومنقار الثانوية» و«أبوالهول».وقال أحمد حنفى، مدير الإدارة التعليمية فى الفرافرة، إن «حياة كريمة» جاءت فى الوقت المناسب، لمعاناة أهالى المركز من ارتفاع الكثافة فى الفصول الدراسية، خاصة مع تضمنها إنشاء وتطوير المدارس، وتزويد بعضها بالمعامل والقاعات والتطوير التكنولوجى.وتوجه «حنفى» بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يشعر بمعاناة الفقراء والمحتاجين، وللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، راعى العملية التعليمية فى المحافظة، حسب تعبيره.وبالتعاون مع مؤسستى «صناع الخير للتنمية» و«CSR EGYPT»، تم تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من برنامج «حماية» لدعم المناطق الحدودية، فى عدد من القرى التابعة لمركز الخارجة، وهى: «الشركة ٥٥»، و«الشركة ٨»، و«الشركة ١٧»، و«صنعاء»، و«فلسطين»، و«الكويت».وتضمنت هذه الأعمال توجيه مجموعة من القوافل لدعم قرى الوادى الجديد، شهدت توزيع ١٠٠٠ بطانية للأسر الأكثر احتياجًا، و١٠٠٠ كرتونة مواد غذائية، بجانب قافلة طبية فى تخصصات: العيون، والأمراض الجلدية، وعلاج حالات القلب، والأنيميا، والأطراف الصناعية.رأت غالية إبراهيم، من مركز «الفرافرة» بمحافظة الوادى الجديد، أن إنجازات الرئيس السيسى تسير بسرعة الصاروخ، وتُحدث طفرة كبيرة فى قرى المركز لم تشهدها من قبل، فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمصريين.وأضافت أن مبادرة «حياة كريمة» أنقذت أهالى «الفرافرة» من التشرد، بسبب وجود العديد من المنازل الآيلة للسقوط، التى حولتها المبادرة إلى أخرى مطورة ومهيئة للعيش الكريم، داعية المسئولين إلى دعم القرى بمراكز شباب لأطفالهم، فى ظل عدم وجود مكان مخصص لهم لممارسة الرياضة.وقال همام سليمان، أحد سكان «الفرافرة»، إن دخول قريته ضمن المبادرة غيّر شكل الحياة فيها، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على ذلك، داعيًا إلى العمل على توفير أطباء دائمين فى الوحدات الصحية بقرى الوادى الجديد، خاصة أنها محافظة صحراوية، وتبعد المستشفيات عن قراها بحوالى ٤٠٠ كم، إلى جانب العمل على توفير مياه صالحة للشرب بصفة دائمة.واختتم بأن «الجميع يقف صفًا واحدًا مع القيادة السياسية، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التى أطلقها الرئيس السيسى ويتم تنفيذها حاليًا فى كل محافظات الجمهورية».