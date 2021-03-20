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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأم المثالية بالغربية: رغم مرضها خرّجت بناتها من كليات الطب والصيدلة

السبت 20/مارس/2021 - 07:16 م
الأم المثالية بالغربية
الأم المثالية بالغربية
ولاء جمال
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أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الفائزة بجائزة الأم المثالية بمحافظة الغربية وهي صبحية حسن المرسى الحبال.

«صبحية» أرملة منذ 13 عاما وعمرها الآن 59 سنة، وحاصلة على دبلوم فني تجاري وكانت تعمل كاتبة بمديرية الطب البيطري، ولديها بنت حاصلة على بكالوريوس طب وجراحة وآخرى حاصلة على بكالوريوس طب وجراحة والثالثة حاصلة أيضا على بكالوريوس صيدلة.

عملت مع زوجها في تجارة الطيور إلى جانب الوظيفة لتوفير متطلبات الحياة، مرض الزوج عام 1994 بالتزامن مع ولادتها لابنتها الثالثة وبالرغم من ذلك لم تتوانى عن الوقوف بجانب زوجها أثناء رحلة العلاج التي استمرت لمدة 14 عام حيث أصيب الزوج بفشل "كُلوي وكبدي" مما أقعده عن العمل.

عانت الأم كثيرا فتحملت عبء تكاليف العلاج ورعاية بناتها الثلاث وكانوا في أعمار تتراوح ما بين 5 سنوات للكبرى وشهور للصغرى، تنقلت مع زوجها بين المستشفيات فكانت تسافر يوميا فى الصباح الباكر وتعود ليلا لترعى بناتها.

أصيبت الأم بعدوى من زوجها في الجهاز التنفسي بمرض الدرن ورفضت الإقامة والعلاج داخل المستشفى بسبب عدم وجود من يرعى بناتها حتى لا تتأثر نفسيتهن، توفى الزوج بعد رحلة طويلة مع المرض واستكملت رحلتها نحو بناتها فظلت تعمل بتجارة الطيور بجانب وظيفتها مما أصابها بانزلاق غضروفي مما تطلب إجراء عملية جراحية وراحة تامة ولكنها رفضت توفيرا للنفقات.

واجهت الأم تحدى آخر عندما أصيبت الابنة الوسطى بورم سرطاني في الغدة الدرقية، وتم إجراء جراحة لاستئصاله ولم تتوانى عن رعاية ابنتها في مرضها.

مرت السنوات والتحقت الابنة الصغرى بكلية الصيدلة وتحقق حلم الأم في حصول بناتهن على أعلى الشهادات فتخرجت الابنتان من كلية الطب ويعملان بالمركز الطبي الشامل، والابنة الصغرى طالبة بكلية الصيدلة.

تزوجت الابنتان وتقوم الأم حاليًا برعاية ابنتها الثالثة حتى تتزوج وتكون لها حياتها الخاصة ومازال عطائها مستمر.

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