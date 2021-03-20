«سفاحة الطالبية».. ارتبطت بزوج صديقتها منذ 5 سنوات.. وشهود عيان: «توقعنا أنه قريبهم»

انتقلت «الدستور» إلى مكان سكن «سفاحة الطالبية» المتهمة بتقل زوجها وزوجة عشيقها، وتدعى «مجدة» وتعمل خادمة في العقد الثالث من العمر بمنطقة الهرم، بالاتفاق مع عشيقها على أن يقتل زوجته ليخلو لهما الجو، حيث وضعت سما لزوجها توفي بسببه العام الماضي، وكان من المفترض أن يقوم العشيق بتنفيذ الاتفاق ويقتل زوجته لكنه ظل يماطل، فقامت المتهمة باستدعاء الضحية وقتلتها في شقتها الجديدة وألقت الجثة على الطريق الدائري.وقال شاهد عيان يدعى «أحمد»: «يوم الأربعاء الماضي فوجئنا بالشرطة ومعها العشيق في مكان سكن المتهمة القديم، وأبدى صدمته عند سماعه بالواقعة فهو يسكن في المنطقة منذ أكثر من ١٠سنوات، وكان الزوج الضحية يدعى «نبيل» موظف، واشترى شقة جديدة في الطابق الأول قبل وفاته بالقرب من مكان سكنه القديم وأوكل صديقه «العشيق» بمهمة تشطيبها ودائما كنا نشاهده يأتى إلى بيت المتهمة ويخذها على «مكنة» ويذهبا فتوقعنا أنه أحد أقاربهم.وبعد وفاة الزوج بأشهر انتقلت للعيش في الشقة الجديدة التي حدثت فيها الجريمة الثانية مع طفليها، وكانت ترتدي وجها ملائكيا لإبعاد الشبهات عنها فهي الأم التي تسعى لتربية أيتام وتعمل خادمة في المنازل والجميع كان حريص على مساعدتها.السم والحجربسبب تردد العشيق المستمر على منزل صديقه «نبيل» الضحية الأولى أعجبت الزوجة الخائنة به، وبدأت علاقة محرمة بينهما، واتفقا على الزواج لكن لابد من التخلص من زوجيهما، فأحضر العشيق سم للمتهم لتقتل زوجها وبالفعل وضعت السم لزوجها ومات بسببه، وكان على العشيق التخلص من زوجته أيضا لتكتمل خطتهما، لكن المتهم الثاني ظل يماطل في تنفيذ جريمته حتى قررت تنفيذ الجريمة بنفسها، واتصلت على الضحية الثانية واستدعتها لشقتها الجديدة بحجة مساعتدها في المنزل، وعندما حضرت غافلتها بضربها على رأسها إلى أن فارقت الحياة ووضعت الجثة في حقيبة وألقتها على الطريق الدائري.تحقيقات النيابةكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل الجريمة، حيث أشارت إلى وجود علاقة مع صديق زوجها تطورت إلى علاقة محرمة منذ ٥ سنوات واتقفا سويا على التخلص من زوجيهما ليتمكنوا من الزواج والعيش سويا.وشرحت التحقيقات أن المتهمة أقدمت على تنفذت الجزء الخاص بها من الاتفاق العام الماضي في بداية جائحه كورونا لتظهر الوفاة طبيعية، عندما عاونها عشيقها على قتل زوجها بعدما أحضر لها مادة سامة دستها له في الطعام وفارق الحياة على إثرها، وحينها استخرج تصريح دفن له بعد ادعاء وفاته وفاة طبيعية ودفنه ولم يكتشف أمرهما أحد، واستمرت العلاقة المحرمة بين المتهمين طيلة العام الماضي، على أمل أن يقوم العشيق بتنفيذ الجزء الثاني من الاتفاق.