مسلسلات رمضان 2021.. قنوات عرض مسلسل المداح للفنان حمادة هلال

قنوات عرض مسلسل المداح للفنان حمادة هلال

شخصية حمادة هلال في مسلسل المداح

أبطال وصناع مسلسل المداح





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يشارك الفنان والمطرب حمادة هلال في المارثون الرمضاني المقبل بعمل درامي جديد يحمل أسم "المداح" والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2021.ويعد مسلسل "المداح" عودة قوية للمطرب حمادة هلال إلى الدراما التلفزيونية الرمضانية وذلك بعد غيابه عن المنافسة الرمضانية العام الماضي وكانت أخر أعماله التلفزيونية في عام 2019 بعنوان "أبن أصول".يعرض مسلسل المداح للنجم حمادة هلال على العديد من القنوات الفضائية خلال شهر رمضان الكريم..- يعرض المسلسل على قناة دبيتردد قناة دبي:القمر الصناعي: نايل سات 1التردد :12417معدل الترميز: 27500كما سيتم عرض المسلسل على إحدى القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فمن المحتمل عرض العمل على قناة سي بي سي الفضائية.تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق تراجيدي، ويظهر النجم حمادة هلال فى مسلسل "المداح" شخصية شاب ريفى متزوج من الفنانة نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد.- حمادة هلال- أحمد بدير- خالد سرحان- نسرين طافش- محمد عز- جمال عبد الناصر- دنيا عبد العزيز- حنان سليمان- محسن منصور- محمد الصاوي- هادى خفاجة- تامر شلتوت- صبحى خليل- عبير فاروق- محمود عامر- هايدى رفعت- بسمة ماهر- سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى- مدير تصوير كريم عاشور- إخراج أحمد سمير فرج.