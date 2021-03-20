د. حسام فاروق يكشف فضائح الرشوة لقيادات هيومن رايتس ووتش (فيديو)



"بالبنط العريض" يعرض يوم السبت من كل أسبوع في الثالثة والنصف عصرًا على الهواء مباشرة بتوقيت القاهرة، على القناة الفضائية المصرية الرسمية، يعده ويقدمه الإعلامي الدكتور حسام فاروق، الباحث المتخصص في الإعلام السياسي الدولي، ويخرجه مصطفى جلال وإكرام مصطفى.

في حلقة خاصة من برنامج "بالبنط العريض" يفتح معد ومقدم البرنامج الإعلامي الدكتور حسام فاروق ملف منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية ويكشف أسباب العداء الذي تناصبه المنظمة للدولة المصرية منذ 30 يونيو 2013 وكيف أن المنظمة تبنت مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية وشاركت في الترويج للكذب عبر تقارير مسيسة ضلع في استصدارها عناصر من التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية تعمل بالمنظمة.كما يذكر بالأسماء كيف اخترق المال السياسي أروقة المنظمة ويكشف لأول مرة بالوثائق والتفاصيل عن وقائع رشوة شهيرة تقاضتها قيادات المنظمة، وأبرزهم كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة، وسارة ليا واتسن، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، تثبت بالأدلة كيف أن قيادات المنظمة يتاجرون بحقوق الإنسان لمن يدفع وأن حقوق الإنسان في حد ذاتها لا تعني المنظمة في شيء.كما تفند الحلقة بالوثائق أكاذيب بعض التقارير المسيسة للمنظمة عن الشأن المصري، والتي تدافع عن الإرهاب وتسوق المبررات للقتلة المجرمين من الجماعات الإرهابية التي تحاول صناعة الفوضى في بلادنا وتصفها بقوى المعارضة وسوف تخصص الحلقة بعض الوقت لعرض المفاهيم المغلوطة التي تستخدمها المنظمة في تقاريرها بهدف الإساءة للدولة المصرية.