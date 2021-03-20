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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأم البديلة الأولى».. «فاطمة» تربي أبناء زوجها الثلاثة

السبت 20/مارس/2021 - 06:59 م
الأم البديلة الأولى
الأم البديلة الأولى
ولاء جمال
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أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الأم البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2021، وهى السيدة فاطمة إبراهيم عبده عوض من محافظة القاهرة.

«فاطمة» متزوجة منذ 8 سنوات وعمرها 51 عاما، وهي حاصلة على دبلوم فني تجاري، وهي ربة منزل ولديها ابن حاصل على دبلوم فني صناعي ولديه إعاقة ذهنية، وهو آخر طالب بكلية التجارة يعاني من التوحد.

تزوجت الأم من زوج لديه ثلاثة أبناء من زوجته الأولى المتوفاة بنت وولدين وكانوا يعانون من إعاقة ذهنية وتوحد.

وتزوج الأب مرة ثانية قبل هذه الأم ولكن الزوجة لم تتحمل ظروف مرض أبنائه مما اضطر الأب أن يطلقها، وتزوج للمرة الثالثة من الأم المرشحة لكن أراد الله أن يزرع الحب والحنان نحو الأبناء وشعرت الأم بحنين الأمومة والراحة النفسية تجاه الأبناء.

كانت حالة الأبناء لا يرثى لها بعد ظروف وفاة أُمهم وكذلك ظروف عمل الأب التي تتطلب منه السفر الدائم والغياب عن المنزل، لفترات طويلة بسبب العمل تصل إلى أسابيع.

وقامت الأم برعاية الأبناء وشهد لها الجميع بُحسن المعاملة، وتوفت الابنة الأولى بسبب هبوط مفاجئ بالدورة الدموية وكانت صدمة كبيرة داخل الأسرة.

وبدأت جلسات التخاطب مع الابن الثاني وبدأ يستجيب للعلاج ويتحسن في التعليم والدراسة وحصل على دبلوم فني صناعي، وتميز في الأعمال اليدوية وبدأ يمارس حياته بشكل طبيعي.

وأثناء رعايتها الابن الثاني لم تترك الابن الثالث وبدأت بدمجه في المجتمع بالاشتراك في الألعاب الرياضية بجانب الدراسة وأصبح بطل رياضي حاصل على العديد من شهادات التقدير والميداليات في السباحة والعاب القوى، والتحق بكلية التجارة وهو حاليًا طالب في الفرقة الثالثة ومازال عطاءها مستمر نحو الزوج والأبناء.

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