رفع 25 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بقرى المنيا (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عددا من حملات النظافة ورفع المخلفات بجانب أعمال صيانة أعمدة الإنارة والكشافات، تم خلالها رفع 25 طن مخلفات وقمامة وأتربة بقريتي طوخ الخيل ونزلة حسين.قال رضا مصطفى رئيس قرية طوخ الخيل أن الوحدة المحلية تابعت الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة والانارة بقرى المنيا، حيث واصلت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل جهودها المبذولة لتوفير جو صحى خالى من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، وتم رفع ما يقرب من 15 طنا من المخلفات من القرية والتوابع، كما واصل قسم الإنارة بالقرية أعمال الانارة وتم عمل الصيانة اللازمة للكشافات بطوخ الخيل.وأضاف مصطفى الدبيكى رئيس قرية نزلة حسين أن الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين واصلت أعمال النظافة بالقرية والتوابع، حيث تم رفع ما يقرب من 10 أطنان من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، كما قام قسم الإنارة بالقرية بصيانة الكشافات بالطريق الصحراوي الغربى لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.وأشار محمد محمود رئيس قرية تلة أن الوحدة المحلية لقرية تلة واصلت الحملات المكثفة للنظافة والتجميل بإشراف الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المدينة، حيث تم تجهيزا لافتتاح لأعمال تطوير مكتب التموين غدا بعد رفع كفاءته لتقديم خدمة متميزة للمواطن.