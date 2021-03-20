معهد صحة الحيوان ينظم دورة لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان بإبشواي

عقد معهد بحوث الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة، اليوم، ندوة إرشادية بمقر مركز تجميع الألبان بمركز إبشواي عن أهمية مراكز تجميع اللبن ودورها الفعال للقضاء على العشوائية في تداول اللبن خاصة مع الباعة المتجولين.كما عقدت ورشة ثانية بالجمعية الزراعية في أبشواي الملق مركز قطور، ونظم معهد بحوث الصحة الحيوانية ندوة حقلية إرشاديه بقرية سوالم أبنوب البحرية بأسيوط عن كيفية الحصول على لبن صحي وأمن من المزرعة.وعلم الأطباء المشاركين كيفية اكتشاف التهاب الضرع ومعرفه ما إذا كان الحيوان مصاب بالتهاب الضرع من عدمه وكيفية التصرف في تلك الحالات، كما نفذت ورشة عمل بعنوان الحصول على لبن صحي وآمن من المزرعة وطرق تداوله الصحيحة بمركز الإرشاد الزراعي بمركز بيلا محافظة كفرالشيخ.