غدًا.. أمسية للشعر النسائي بمناسبة أعياد الأمومة في بيت الست وسيلة

يستضيف بيت الست وسيلة "بيت الشعر" التابع لصندوق التنمية الثقافية أمسية للشعر النسائي بمناسبة أعياد الأمومة، وذلك في الساعة السادسة مساء غد الأحد.تشارك فيه الشاعرات بسنت عبدالله، وحنان ماهر، وعبير العطار، آلاء حسانين، رشا أحمد، حنان ماهر، سيدة فاروق. الأمسية الشعرية من تنسيق الشاعرة أمينة عبدالله، وتقديم الشاعر السماح عبدالله.يشار إلى أن بيت الست وسيلة منزل أثري قديم يقع خلف الجامع الأزهر بالقاهرة. ويمتاز البيت بجمال التصميم وروعة البناء، ويمثل نموذجًا فريدًا لعمارة المنازل في العصر العثماني، ويتبع حاليًا صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية تحت ملكية المجلس الأعلى للآثار، ويعتبر مزارًا أثريًا وثقافيًا بما يسمى بيت الشعر.